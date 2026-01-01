Espana agencias

Más competitividad, autonomía y mercado: objetivos de la presidencia chipriota de la UE

Chipre inicia su liderazgo semestral en el Consejo de la Unión Europea con el reto de responder a desafíos económicos y geopolíticos, priorizando el impulso de reformas, acuerdos fiscales y estrategias para fortalecer la proyección global y la estabilidad regional

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se encuentra en su fase final y durante el semestre de presidencia chipriota de la Unión Europea se priorizará la gestión de su retirada ordenada, en paralelo a debates técnicos sobre el presupuesto europeo para los años 2028 a 2034 y la discusión de los recursos propios de la UE. Estos temas se sitúan en el centro de la agenda que Chipre liderará a partir del jueves, al asumir la presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea, según informó la agencia EFE.

Nikos Christodoulides, presidente de Chipre, afirmó en un mensaje televisado que la competitividad económica, la autonomía estratégica de la Unión y el fortalecimiento del mercado interior constituirán los ejes de su mandato. La presidencia chipriota, según EFE, representa una oportunidad significativa para el país, con una población de 1,3 millones de habitantes y una participación del 0,18% en el Producto Interno Bruto del bloque. Chipre, miembro de la Unión desde 2004 y parte de la zona euro desde 2008, tomará así las riendas de un bloque de 450 millones de ciudadanos.

El mandatario explicó, de acuerdo con EFE, que la presidencia de la UE en este contexto de desaceleración económica y tensiones geopolíticas –especialmente en el Oriente del Mediterráneo– implica una responsabilidad considerable. En palabras del propio Christodoulides: “Desde mañana y durante seis meses, nuestra patria asume la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Se trata, sin duda, de un motivo de orgullo, de una misión nacional y de una enorme responsabilidad, a la que estoy convencido de que responderemos con éxito”. El jefe de Estado subrayó que Chipre impulsará una Unión “autónoma y abierta al mundo”, lema central del semestre chipriota al frente de la institución.

En esta segunda ocasión para Chipre al mando del Consejo de la Unión Europea –la primera fue en 2012, durante la crisis de deuda que llevó al país a solicitar asistencia financiera internacional– el Ejecutivo destaca que la economía nacional transita actualmente por una senda de “crecimiento económico, en condiciones de pleno empleo, inflación cero, una reducción significativa de la deuda pública y continuas mejoras por parte de todas las agencias internacionales de calificación”, como citó EFE sobre declaraciones del presidente.

La coordinación de políticas económicas y fiscales ocupa un lugar destacado dentro del programa de la presidencia chipriota, en el marco de aplicación del nuevo esquema de gobernanza económica del bloque. Según publicó EFE, el país espera mediar entre Estados miembros que cuentan con diferentes márgenes fiscales, especialmente durante las discusiones referentes al aumento del gasto en defensa. La disciplina fiscal se presenta como otro elemento esencial, equilibrada con la necesidad de asegurar financiamiento para inversiones estratégicas en áreas como la defensa, la transición ecológica y la digitalización.

El ámbito tributario también forma parte clave de la agenda de Nicosia, que considera necesaria la simplificación de las normativas fiscales en una etapa en la que Europa busca incrementar su competitividad global, reportó EFE. Está previsto el desarrollo de un paquete legislativo amplio para racionalizar la fiscalidad directa, mientras que para los impuestos indirectos continuarán las negociaciones relativas a la revisión de la directiva sobre la cooperación administrativa en el IVA, así como las regulaciones para la venta a distancia de bienes importados.

Además, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés) será objeto de especial seguimiento durante la presidencia de Chipre, con la intención de conciliar los objetivos relativos al cambio climático con los efectos sobre la industria europea. El país, que durante años mantuvo la reputación de paraíso fiscal, se comprometió, según consignó EFE, a intensificar la lucha contra la evasión mediante la actualización de la lista de jurisdicciones no cooperativas.

El programa del semestre incluye también debates sobre el presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034. Si bien la decisión sobre el Marco Financiero Plurianual recae en el Consejo de Asuntos Generales, el Ecofin supervisará los aspectos técnicos relacionados con los nuevos recursos propios de la Unión y el marco de rendimiento de estos fondos, según especificó EFE.

Respecto al apoyo financiero a Ucrania, la presidencia de Chipre prevé supervisar el uso del abultado préstamo concedido a ese país tras la invasión rusa, así como promover iniciativas para garantizar la financiación a largo plazo de su reconstrucción. También se mantendrá un seguimiento sobre las consecuencias económicas del conflicto, la intensificación de las sanciones dirigidas contra Rusia y su efecto en los mercados de la región, de acuerdo a lo mencionado por EFE.

En el área financiera, la agenda chipriota contempla la aceleración de la Unión de Ahorros e Inversiones, con el objetivo de canalizar los fondos disponibles en Europa hacia inversiones productivas, beneficiando así a pequeñas y medianas empresas y economías de menor tamaño en la región, reportó EFE. Se debatirá también la Estrategia de Seguridad Económica del bloque, centrada en la disminución de vulnerabilidades en cadenas de suministro, medidas preventivas ante fugas tecnológicas y limitación de dependencias estratégicas en sectores clave como el de las tierras raras y los microchips.

Sobre la cuestión energética, Nicosia propone potenciar al Mediterráneo Oriental como enclave estratégico para la Unión Europea, impulsando su capacidad como fuente de gas natural licuado y energías limpias, así como fortalecer su rol como eje de conexión regional entre Europa, Asia y África, publicó EFE.

En el área de la competitividad, la presidencia chipriota plantea unir el proceso de descarbonización con el fortalecimiento industrial continental, abogando por estimular las inversiones en tecnologías limpias y agilizar regulaciones para acelerar la implantación de proyectos ligados a la transición verde y digital.

Todos estos ejes, según remarcó EFE, configuran un semestre en el que el país más oriental de la Unión pretende desempeñar una labor relevante en la definición de estrategias comunitarias tanto en el ámbito económico como en lo que respecta a la posición internacional del bloque.

