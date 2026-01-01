El alcalde de Valladolid defiende entenderse con Vox para que "no haya 'Sanchismo'": "Ojalá lo evitemos por muchos años"

Durante la última negociación presupuestaria del Ayuntamiento de Valladolid, el Partido Popular asumió la condición propuesta por Vox de instaurar un grupo de estudio sobre la posible eliminación del régimen sancionador vinculado a la Zona de Bajas Emisiones, una regulación aprobada anteriormente por ambos partidos. Esta medida fue oficializada mediante decreto el 18 de diciembre, según relató Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, en una entrevista concedida a Europa Press. La creación de esta mesa de trabajo responde, según Carnero, a la necesidad de evaluar en profundidad el impacto ambiental, social, comercial y sonoro de la normativa antes de decidir cualquier posible supresión o modificación de las sanciones. El edil subrayó que la legislación europea, que está en continua revisión, requiere análisis previos antes de realizar cambios significativos y añadió que el Ayuntamiento estará atento a las decisiones judiciales que se adopten en otras jurisdicciones sobre este tipo de regulaciones.

En la revisión de la evolución política del municipio tras las pasadas elecciones, el alcalde defendió la alianza de gobierno establecida por el Partido Popular y Vox. Según publicó Europa Press, Carnero considera que la coalición resulta de una interpretación del encargo ciudadano expresado en las urnas de mayo de 2023, cuando el electorado modificó el equilibrio de poder y dejó atrás la mayoría que había ostentado Óscar Puente (PSOE) desde 2019. Carnero recalcó que, a su juicio, los votos recibidos por ambas formaciones constituyeron un mandato dirigido a evitar la continuidad de políticas afines al “sanchismo” en el ámbito local. Manifestó textualmente: “Nos mandataron para que en Valladolid no hubiera más sanchismo. Ya sabemos que el sanchismo hace daño y en Valladolid lo estamos evitando. Ojalá lo evitemos por muchos años, ojalá lo evitemos de por vida”.

Durante la entrevista reproducida por Europa Press, el alcalde señaló que la labor conjunta con Vox ha sido determinante a la hora de sacar adelante los presupuestos municipales de 2025, los terceros diseñados y aprobados en coalición desde el inicio de la legislatura. Carnero respondió a quienes le preguntan por la capacidad de alcanzar acuerdos en Valladolid a diferencia de otros ayuntamientos donde los presupuestos se han visto bloqueados. Según argumentó, la clave se encuentra en gestionar la institución “de manera dialogada”, lo que implica necesariamente negociar, buscar consensos y compartir responsabilidades en la toma de decisiones.

Respecto al futuro político y la posible influencia de las próximas elecciones autonómicas de Castilla y León, previstas para el primer trimestre de 2026, Carnero optó por no realizar previsiones y sostuvo que las dinámicas electorales futuras permanecen fuera de su control. “Lo que acontezca a futuro, pues mire, yo no soy dueño de ello”, afirmó según recogió Europa Press, cerrando la puerta a conjeturas sobre el devenir del pacto entre PP y Vox más allá de la presente colaboración municipal.

La regulación de la Zona de Bajas Emisiones, medida impulsada por directivas europeas y adoptada en el pleno del Ayuntamiento hace un año, continúa siendo un tema de debate en el gobierno municipal. El grupo de estudio recién constituido analizará diversas variables antes de decidir sobre la continuidad, modificación o eventual eliminación del régimen sancionador. Según detalló Carnero a Europa Press, cualquier decisión sobre la ZBE dependerá de los resultados obtenidos y se tendrá en cuenta tanto la normativa vigente como las adaptaciones legales que puedan realizarse en otras ciudades.

La apuesta del alcalde por examinar la regulación de la Zona de Bajas Emisiones forma parte de su visión de una administración sujeta al análisis técnico y jurídico antes de afrontar cambios normativos. Defendió que la imposición de estas regulaciones es reflejo de exigencias comunitarias en materia ambiental, cuya evolución legal obliga a mantener una actitud dinámica y atenta a posibles resoluciones judiciales en el territorio nacional o europeo.

Los acuerdos alcanzados entre el Partido Popular y Vox han marcado la actividad municipal durante el presente mandato, permitiendo la aprobación consecutiva de presupuestos y el sostenimiento de una mayoría estable en el Ayuntamiento. La estrategia de gobernabilidad, según detalló Carnero, se apoya en el entendimiento entre fuerzas políticas distintas a partir de la voluntad expresada por los ciudadanos en las pasadas elecciones. Europa Press consignó que esta dinámica de colaboración responde a la demanda de “alcanzar acuerdos y consensos” que permitan afrontar los retos de la ciudad en los próximos años.

El alcalde insistió en que la cooperación con Vox no solo facilitó la tramitación de nuevas cuentas municipales sino que, en su opinión, constituye la respuesta institucional al cambio de ciclo político evidenciado por los resultados electorales de 2023. Según Carnero, la alternancia en el gobierno local y la exclusión de opciones vinculadas al PSOE suponen el cumplimiento del mandato recibido por las urnas, dirigido a modificar el rumbo de las políticas municipales y a evitar la continuidad de iniciativas asimiladas al llamado “sanchismo”.

Durante la conversación citada por Europa Press, Carnero enfatizó que la gestión de coalición exige diálogo constante, disposición para negociar y búsqueda de consensos, elementos que, en su experiencia, han resultado claves en la aprobación de los tres últimos presupuestos. Además, recalcó la importancia de mantener una actitud flexible ante la evolución de las normas europeas que inciden en la gobernanza local, especialmente en ámbitos tan cambiantes como la transición ecológica y la regulación medioambiental.

A través de estas acciones y declaraciones, el alcalde de Valladolid expuso su enfoque sobre la estabilidad política, la interacción con Vox y la aplicación de normativas europeas, sintetizando la estrategia de su administración para los próximos años, como recogió de forma extensa Europa Press.