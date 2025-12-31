Izquierdo (PAR) avisa a Azcón de que "cada día es más evidente el Aragón a dos velocidades"

Durante su intervención, Alberto Izquierdo, presidente del Partido Aragonés (PAR) y candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, puso el foco en las profundas diferencias internas que afectan al desarrollo de distintas regiones aragonesas. Izquierdo utilizó como referente gráfico la velocidad de crecimiento de las provincias, comparando el ritmo del Valle del Ebro, que describió como “a 200 kilómetros por hora”, con la provincia de Huesca, situada en “120”, y Teruel, en una franja notablemente inferior, de “50 o 60 kilómetros por hora”. Este ejemplo destaca la desigualdad territorial que, según alertó, se manifiesta cada vez con más evidencia y reclama medidas urgentes orientadas a corregir los desequilibrios entre provincias. Según informó el medio, el propio Izquierdo expresó su “preocupación por un Aragón que no es el mismo en todo el territorio”.

Alberto Izquierdo dirigió su mensaje directamente a Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, al advertir que la existencia de “un Aragón a dos velocidades” resulta visible “cada día”. El medio indicó que Izquierdo aprovechó la grabación del discurso de fin de año del jefe del Ejecutivo autonómico, realizado en Almohaja, como oportunidad para felicitar a Azcón, destacando que dicho municipio, el menos habitado de la Comunidad Autónoma, está gobernado por el PAR. Subrayó el compromiso del partido con los municipios más despoblados, describiendo al PAR como una fuerza política dedicada a gestionar y trabajar activamente por estos territorios.

Izquierdo insistió en que la despoblación merece ser tratada con acciones tangibles más allá de la retórica. Tal como detalla la fuente, el líder del PAR sostuvo que la solución no se encuentra únicamente “hablando de ella”, sino “teniendo acciones para resolverla”. Insistió en la necesidad de afrontar la problemática desde un enfoque práctico, que incluya medidas concretas y efectivas capaces de incidir en la realidad cotidiana de las localidades afectadas por el descenso demográfico.

El medio consignó que Izquierdo valoró que el presidente Azcón hable de “un Aragón ilusionante” y reconoció el crecimiento y dinamismo que experimenta la región, además del impacto favorable que la llegada de grandes empresas vinculadas a la energía está generando en el territorio. Sin embargo, Izquierdo expresó su inquietud de que estos avances no lleguen uniformemente a todas las zonas, advirtiendo de la existencia de áreas “que se ahogan en sí mismas”. Según el presidente del PAR, el caso de Teruel ejemplifica esta situación, ya que permanece estancada debido a las trabas de quienes “torpedean la provincia” e intentan limitar su desarrollo, hasta el punto de convertirla, en sus palabras, en un lugar “en el que solo se puedan hacer calcetines y pulseras”.

A través de sus declaraciones, recogidas por la prensa, Izquierdo enfatizó la prioridad que su partido otorga a la sociedad aragonesa en su conjunto, recalcando que “los aragoneses son lo primero” y que “Aragón está por encima de todo”. Manifestó el propósito del PAR de dotar a Aragón de una voz propia dentro del contexto autonómico y nacional, comprometiéndose a trabajar en todas las instancias necesarias para lograr este objetivo.

La denuncia sobre el ritmo desigual de desarrollo entre provincias, especialmente entre el Valle del Ebro y Teruel, se refleja en la permanente distancia económica y social entre estos territorios. Según publicó el medio, Izquierdo insistió en que es fundamental no conformarse con diagnósticos, sino avanzar en políticas específicas. Estas políticas, sostuvo, deben orientarse a reequilibrar el crecimiento y generar mejores condiciones de vida en las zonas menos favorecidas.

El líder del PAR subrayó el papel de los gobiernos locales en la lucha contra la despoblación, remarcando que el esfuerzo debe ir acompañado de respaldo institucional y recursos adecuados. La experiencia de Almohaja, mencionada por Izquierdo en su intervención y detallada por el medio, ejemplifica el trabajo diario de las pequeñas localidades en busca de recursos y servicios que garanticen su supervivencia y desarrollo.

Las propuestas y advertencias de Izquierdo se enmarcan en la preocupación por el futuro de las provincias con menos dinamismo económico y social. De acuerdo con el medio, el presidente del PAR concluyó su mensaje reafirmando la voluntad de su partido de trabajar en beneficio de todos los aragoneses, expresando la necesidad de impulsar políticas diferenciadas y efectivas que permitan frenar la brecha interna entre territorios y garantizar un avance equilibrado para toda la comunidad autónoma.