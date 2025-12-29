Espana agencias

Feijóo comparece este lunes ante la prensa para hacer balance del curso político

El líder del PP analizará el panorama político actual, incrementa la presión sobre Pedro Sánchez y exige una convocatoria de elecciones, mientras anticipa una auditoría de las instituciones y plantea medidas para combatir corrupción y sectarismo en caso de gobernar

Fuentes del Partido Popular han calificado 2025 como el año en que “ha caído el fiscal general del Estado y en el que debería haber caído el presidente del Gobierno”. Entre sus declaraciones, destacan que el periodo reciente ha estado marcado por la entrada en prisión de figuras como Koldo, Ábalos y Cerdán, así como por diversos registros en dependencias gubernamentales —incluidas algunas vicepresidencias y la sede nacional del PSOE—, lo que, según su perspectiva, refleja una oleada de investigaciones e intervenciones ligadas a presuntos casos de corrupción y mala gestión. Este contexto sirve como marco para la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, quien este lunes 29 de diciembre realiza un balance del curso político, reportó el medio de comunicación.

Según publicó la prensa, Feijóo sostiene que la legislatura ya está “acabada” e insiste en la necesidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones generales para que los ciudadanos puedan pronunciarse en las urnas. Esta demanda se ha convertido en uno de los mensajes recurrentes desde la oposición y, tal como detalló el medio, previsiblemente formará parte central de su intervención ante los periodistas, programada justo antes de iniciar las vacaciones navideñas. El líder del PP acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de encontrarse “colapsado” y repite que el actual jefe del Gobierno ostenta “todos los récords de corrupción”.

Tal como consignó la fuente, la formación popular ha destacado que, entre los hechos clave del año, se encuentra el descubrimiento de “el tipo de feminismo que practica el PSOE de Paco Salazar”, en el que acusan no solo encubrimiento de delitos de corrupción sino también de acoso sexual. También subrayan que 2025 ha sido “el año de los soles, las chistorras y las lechugas”, una expresión utilizada en el entorno del PP para resumir acontecimientos, personas y polémicas vividas en el ámbito político reciente.

Dentro de sus planes en caso de llegar al Gobierno, Feijóo se ha comprometido a llevar a cabo una auditoría exhaustiva sobre las instituciones y a implementar medidas enfocadas en asegurar la transparencia. La intención declarada es esclarecer lo que el PP denomina “el saqueo de estos años de sanchismo” y proceder a una limpieza total “del sectarismo y la corrupción de todas las instituciones”, según trasladó recientemente a los miembros de la Junta Directiva Nacional del PP. El medio detalla que, mientras espera que Pedro Sánchez “asuma su propia realidad y ponga fecha a su caída”, Feijóo seguirá presentando a la ciudadanía las propuestas y acciones concretas que planea implementar de acceder a la presidencia del Gobierno.

El análisis político de Feijóo llega tras las recientes elecciones autonómicas en Extremadura, donde el Partido Popular, con María Guardiola a la cabeza, logró el 43,18% de los votos obteniendo 29 escaños, respecto al retroceso del PSOE, que descendió de 28 a 18 escaños y obtuvo el 25,72% de los sufragios. De acuerdo con el medio, Feijóo interpretó estos resultados como la antesala de un “efecto dominó” en otras comunidades como Aragón, Castilla y León y Andalucía, y señaló que este fenómeno tenderá a replicarse en todo el país en futuras elecciones generales bajo la premisa de que “el cambio está en marcha” y responde a una activación social.

La agenda judicial de Feijóo también marcará el inicio de 2025. El medio informa que, tras la pausa navideña, el presidente del PP deberá declarar como testigo ante la jueza encargada de la investigación por la gestión de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) del 29 de octubre de 2024. La comparecencia, fijada para el 9 de enero, podría celebrarse por vía telemática a iniciativa del propio Feijóo. El pasado 24 de diciembre, el líder de la oposición remitió al Juzgado de Instrucción de Catarroja los mensajes que recibió del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la noche de ese fenómeno meteorológico. Según Feijóo, no ha eliminado ninguna comunicación con Mazón y ha entregado todo lo solicitado en el auto judicial del 22 de diciembre, incluyendo el texto donde Mazón refirió: “Un puto desastre va a ser esto presi”, en referencia al episodio de la dana. Los intercambios entre ambos líderes del PP tuvieron lugar entre las 20:08 y las 23:29 horas. El PSOE, según la información recogida por el medio, ha reclamado que la jueza reciba todas las comunicaciones, no solo los mensajes procedentes de Mazón, sino también aquellos escritos por el propio Feijóo.

En este contexto, la dirección del PP sostiene que continuará con su labor explicativa ante la sociedad, exponiendo sus propuestas y los cambios que aplicarían desde el momento de una eventual llegada a Moncloa. El medio remarca que la presión sobre el Ejecutivo de Sánchez aumenta ante los acontecimientos judiciales, los recientes escándalos mediáticos y los datos electorales, mientras el líder popular reafirma su postura en favor de elecciones y de una reorganización institucional en caso de un cambio de gobierno.

