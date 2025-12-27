Espana agencias

El PSOE responde a Junqueras que el partido "está centrado en cumplir sus acuerdos"

Tras las exigencias de ERC para negociar los presupuestos y más control fiscal, la portavoz Montse Mínguez afirmó que mantienen el compromiso con las formaciones aliadas y destacó los avances logrados en legislación y mejora social en Cataluña

El debate sobre la posibilidad de que Cataluña recaude el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en su territorio ha cobrado nueva fuerza, luego de que el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, planteara esta condición para avanzar en las negociaciones sobre los próximos Presupuestos tanto del Gobierno español como de la Generalitat. En respuesta a estas exigencias, la portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Montse Mínguez, afirmó que su formación permanece "centrada en cumplir sus acuerdos", según informó el medio.

La declaración de Mínguez se produjo en una rueda de prensa en Lleida, poco después de los últimos reclamos públicos de Junqueras acerca del control fiscal en Cataluña. Según detalló el medio, la portavoz socialista enfatizó que "algunos acuerdos se han cumplido porque la dinámica es más fácil de poderlos acometer, y los otros están sobre la mesa y se están cerrando los diferentes acuerdos, entre ellos el de la financiación para Cataluña". Mínguez subrayó que la actuación actual del Gobierno responde a la voluntad de mantener la unidad con sus aliados políticos, al recordar la relevancia de los pactos previos a la formación del Ejecutivo. "El Partido Socialista hará todo lo posible para llevar a cabo los acuerdos que hemos tenido con los diferentes grupos", expresó Mínguez.

En ese contexto, la portavoz reiteró el compromiso existente entre el PSOE y las formaciones que facilitaron la investidura y la gobernabilidad, destacando que tras dos años desde el inicio del Gobierno central y uno desde la llegada del Gobierno socialista a la Generalitat de Cataluña, los acuerdos alcanzados continúan guiando la agenda política. "Existe el compromiso y siempre lo hemos dicho así", señaló Mínguez, citada por el medio que reporta sus declaraciones.

La rueda de prensa sirvió también para que Mínguez pusiera en valor el trabajo legislativo realizado durante la legislatura. Informó que el Ejecutivo ha logrado la aprobación de 52 leyes, un proceso en el que participaron todos los grupos políticos que apoyaron al Gobierno en su investidura. Según consignó el medio, la portavoz destacó que el conjunto de estas leyes representa un avance en las condiciones de vida para la ciudadanía: "vale la pena defender este gobierno del Estado, que llevamos 52 leyes aprobadas con todos los grupos que dieron apoyo a la investidura", afirmó.

Al abordar la importancia de los acuerdos en el contexto de las mejoras sociales, la portavoz socialista insistió en la idea de que el cumplimiento de los pactos alcanzados redundará en beneficios directos para la sociedad. "Es importante cumplir nuestros acuerdos porque con nuestros acuerdos mejoraremos la vida de la gente", concluyó Mínguez, de acuerdo con lo transmitido por el medio.

El pulso entre el PSOE y ERC respecto al reparto y gestión de los recursos fiscales representa uno de los principales focos de tensión en las negociaciones presupuestarias actuales. La demanda de ERC sobre la plena capacidad de recaudar el IRPF forma parte de sus reclamaciones históricas para afianzar una mayor autonomía financiera en Cataluña, elemento central en las conversaciones de cara a los próximos compromisos políticos y económicos entre el gobierno central y la Generalitat. Según detalló el medio, el PSOE por ahora mantiene la postura de avanzar en el diálogo sobre financiación, dentro del marco de los acuerdos existentes y del debate parlamentario que caracteriza esta legislatura.

Desde el entorno del Partido Socialista, la insistencia en el cumplimiento paulatino de los acuerdos responde a la estrategia de mantener la estabilidad y el trabajo conjunto con los grupos que sostienen la mayoría parlamentaria. La propia Mínguez remarcó a lo largo de su intervención el carácter progresivo y negociado de los compromisos firmados, especialmente en aspectos tan sensibles como la financiación autonómica. Según reportó el medio, el PSOE defiende la continuidad de este modelo basado en el consenso y el cumplimiento progresivo de los pactos políticos, sin perder de vista la complejidad intrínseca de algunas demandas concretas, como el control recaudatorio del IRPF por parte de Cataluña.

La evolución de las negociaciones sobre el presupuesto y los acuerdos de financiación continuará marcando la agenda política entre el gobierno central y los partidos aliados. Los plazos y el alcance de las soluciones pactadas están determinados tanto por la presión política que ejerce ERC como por la voluntad del PSOE de demostrar avances tangibles en el balance de gestión legislativa y social, según ha señalado el medio en las últimas informaciones.

