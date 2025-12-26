Espana agencias

Elma Saiz cree que Feijóo "debería dimitir" tras llevar "un año mintiendo" por los mensajes con Mazón sobre la dana

La ministra Elma Saiz señala que el líder del Partido Popular, citado como testigo en el caso por la tragedia en Valencia, ocultó la verdad en sus comunicaciones con el expresidente Mazón y pide su renuncia de forma inmediata

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, expresó que resulta difícil imaginar el impacto que habrán sentido las víctimas de la dana en Valencia tras la revelación de los mensajes intercambiados entre el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante las primeras horas de la tragedia. Saiz, portavoz del Gobierno, declaró en una entrevista con TVE que estos mensajes, entregados por Feijóo a la jueza que investiga el caso, demuestran que el líder del PP "faltó a la verdad" y, en su opinión, deberían motivar su renuncia inmediata, según consignó Europa Press. La ministra afirmó que Feijóo "lleva un año mintiendo" respecto a la comunicación que mantuvo con Mazón, e insistió en que, al haber sido citado como testigo en la causa, tendrá que dar explicaciones veraces ante la justicia.

De acuerdo con Europa Press, Saiz insistió en que los mensajes enviados por el líder del PP reflejan una preocupación central por criticar la labor del Gobierno de España, más que por la situación de emergencia provocada por la dana. En sus palabras, "lo único que le obsesiona al señor Feijóo, que venía a hacer política para adultos y política de la moderación, es el erosionar y hacer daño al Gobierno de España, llevándose por delante el dolor de las víctimas en este caso o cualquier otro". Esta declaración llegó después de que se conociera que en uno de los mensajes, Mazón informó a Feijóo de que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya se encontraba movilizada, a pesar de que representantes del PP criticaron en público la respuesta estatal e hicieron reclamos por la falta de recursos disponibles durante la emergencia.

La entrevista recogida por Europa Press mostró a la ministra expresando dudas sobre la actitud de ambos dirigentes. Saiz cuestionó tanto la “forma y el fondo” de los mensajes remitidos por Mazón, como la disposición de Feijóo de revelar sus propias respuestas. Recordó un mensaje concreto en el que Mazón calificó la situación como un “puto desastre, presi”, y planteó la interrogante sobre si Feijóo evitaba mostrar sus respuestas porque tendrían el mismo tono. Según Saiz, esta manera de comunicarse evidencia que Mazón se encontraba distraído por otros asuntos durante los momentos críticos de la tragedia.

Elma Saiz reiteró durante la entrevista que la posición de Feijóo como testigo ante la jueza encargada de la investigación lo obligará a declarar la verdad sobre lo ocurrido. La ministra subrayó que, en su criterio, existe una contradicción entre la preocupación expresada en los mensajes sobre el despliegue de la UME y las críticas públicas lanzadas por el Partido Popular respecto a la respuesta del Gobierno central durante los primeros instantes del desastre en Valencia.

Según reportó Europa Press, la postura del Gobierno, representada por Saiz, se centra en señalar que los hechos ponen en tela de juicio la sinceridad del líder de la oposición durante el último año, especialmente en lo referente a la gestión de la tragedia de la dana. Saiz remarcó que "el señor Feijóo ha faltado a la verdad", recalcando la importancia de que se dilucide su actuación a lo largo del proceso judicial.

Durante su intervención en TVE, la ministra también dirigió críticas hacia el papel desempeñado por Mazón, señalando que las conversaciones reveladas con Feijóo muestran que el entonces presidente de la Generalitat no prestaba la atención debida ante la gravedad de la emergencia en la provincia de Valencia. Según describió Europa Press, Saiz subrayó que los mensajes entre ambos dirigentes se produjeron mientras muchas personas resultaban afectadas por las consecuencias de la dana, una situación que generó numerosas críticas sobre la coordinación y la respuesta de las administraciones.

El examen de los mensajes intercambiados entre Mazón y Feijóo se ha convertido en uno de los ejes de la investigación judicial sobre la tragedia. La ministra sostuvo que, más allá del contenido de los textos, la manera en que estos se han presentado refuerza la denuncia sobre la falta de veracidad en la actuación del presidente del PP. "Lleva un año mintiendo", expresó Saiz, según publicó Europa Press, y añadió que esta circunstancia, en su opinión, resulta suficiente para que "debería dimitir".

La ola de críticas se intensificó tras la presentación de estos mensajes por parte de Feijóo ante la jueza del caso Dana, lo que ha provocado reacciones en diversas esferas políticas y sociales. De acuerdo con la información de Europa Press, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recalcó que la prioridad debe ser el respeto hacia las víctimas y la transparencia en la investigación de los hechos. Reprochó que, desde su perspectiva, los responsables políticos han antepuesto sus intereses partidistas a la adecuada gestión de la crisis.

El proceso judicial en curso busca esclarecer las responsabilidades en los primeros momentos de la catástrofe en Valencia, mientras continúan saliendo a la luz detalles sobre las comunicaciones mantenidas entre altos cargos del Partido Popular. Las declaraciones de Saiz, reproducidas por Europa Press, sitúan el foco en la actuación de Feijóo y Mazón, y en la percepción de que ambos buscaban restar legitimidad al Gobierno central en el manejo de la tragedia, más allá de las genuinas necesidades de coordinación y ayuda a los damnificados por la dana.

En este contexto, la insistencia de la ministra en que Feijóo debe responder ante la justicia y presentar su dimisión establece un nuevo nivel de tensión en el debate político. Las palabras de Saiz reflejan la postura oficial del Ejecutivo, apuntalada por la documentación y los testimonios que forman parte de la causa judicial. Según ha destacado Europa Press en su cobertura, el caso suma un nuevo episodio a la controversia sobre la transparencia, la responsabilidad y el papel de los líderes políticos en la gestión de situaciones de emergencia.

