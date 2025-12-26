El Nikkei avanza un 0,68 % gracias a las tecnológicas

Tokio, 26 dic (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, avanzó este viernes un 0,68 %, gracias a las compras de valores tecnológicos y de semiconductores en medio del optimismo por el sector de la inteligencia artificial (IA).

El selectivo, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, ganó 342,6 puntos, hasta ubicarse en 50.750,39 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, creció un 0,15 %, o 5,08 puntos, hasta situarse en 3.423,06 unidades.

La Bolsa tokiota se vio impulsada por los valores tecnológicos en una sesión moderada por la falta de rumbo ante el cierre de Wall Street la víspera por Navidad.

Advantest, una de las principales empresas del sector de los semiconductores en el país, subió un 2,27 %, mientras el gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA, se revalorizó un 1,8 %.

La empresa de mayor capitalización local, el fabricante de vehículos Toyota, creció un 0,18 %, y el principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, avanzó un leve 0,04 %.

Además, la empresa de videojuegos Nintendo subió un 2,32 %, y el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony creció un 0,15 %.

En la sección principal, 861 empresas subieron frente a 672 que bajaron, mientras que 71 cerraron sin cambios.

El volumen de negociación ascendió a 3,73 billones de yenes (unos 20.268 millones de euros). EFECOM