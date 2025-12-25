EH Bildu evita valorar el mensaje del Rey, al que califica de "heredero del legado franquista y reaccionario"

La reacción de EH Bildu al discurso navideño del rey Felipe VI ha centrado su mensaje en el rechazo a la monarquía, reiterando su aspiración a una república vasca y señalando al monarca como “heredero del legado franquista y reaccionario”. De acuerdo con información publicada por diversos medios, la formación independentista expresó este posicionamiento en redes sociales, donde además afirmó: “Las vascas y los vascos no tenemos rey. Gora Euskal Errepublika! (Viva la república vasca)”.

El medio detalló que, siguiendo la postura que ya mostró en años anteriores, EH Bildu evitó hacer cualquier valoración sobre el contenido del tradicional mensaje navideño del jefe de Estado español. La coalición se limitó a subrayar su rechazo histórico a la figura de la monarquía y mostró así coherencia con su discurso habitual, exigiendo un modelo republicano propio para Euskadi.

La formación abertzale no fue la única en comentar la intervención televisada del monarca, aunque su respuesta se distinguió por la ausencia de análisis sobre el mensaje en sí y la reafirmación de su posición antimonárquica. Según el medio que difundió el comunicado, en otras ocasiones previas, como en la Navidad pasada y en 2015, EH Bildu adoptó una actitud similar, renunciando a valorar las palabras del rey y manteniendo distancia con la Casa Real.

En su intervención desde el Palacio Real, el rey Felipe VI dirigió a la ciudadanía española un mensaje centrado en la defensa del consenso y la convivencia democrática. Según recogió el medio, el monarca recordó los logros alcanzados durante la Transición, destacando la importancia de mantener estos principios, especialmente ante la existencia de diferencias políticas y sociales.

Durante el discurso, el rey apeló a la responsabilidad de la clase política española e insistió en la necesidad de diálogo, respeto mutuo y ejemplaridad en el ejercicio de sus funciones. El medio consignó que el jefe de Estado subrayó el peligro del “hastío” generado por la polarización y la pérdida de confianza en las instituciones, advirtiendo que este contexto puede contribuir al auge de “extremismos, radicalismos y populismos”.

La postura de EH Bildu contrasta así con el llamamiento del rey a “todos los españoles” para preservar el acuerdo y el entendimiento, respaldo al que la formación vasca opone la reivindicación de una república propia. Este posicionamiento forma parte de la estrategia política de la coalición, que continúa eludiendo el reconocimiento de autoridad al jefe del Estado y orienta su discurso hacia la autodeterminación y la formación de una república vasca.

Entre los elementos destacados por el monarca, el medio indicó que la preocupación por el futuro de los jóvenes españoles ocupó un lugar relevante, así como las implicaciones de la tensión política en la sociedad. El rey señaló que el descontento social puede ser aprovechado por posturas políticas radicales, perspectiva sobre la que alertó de cara a los próximos tiempos.

Mientras el rey Felipe VI defendió el consenso y la convivencia democrática como pilares del Estado, la comunicación de EH Bildu no solo evitó referirse a los planteamientos concretos del monarca, sino que insistió en su desacuerdo con la monarquía y con el modelo institucional vigente en España.

De acuerdo con lo consignado por el medio a partir de los comunicados recientes, el mensaje de EH Bildu en redes sociales se ha limitado a enunciar el lema republicano vasco y a cuestionar la legitimidad de la jefatura del Estado entre la ciudadanía vasca, sin extenderse sobre el contenido concreto del discurso de Navidad.