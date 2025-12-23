Compromís defiende una nueva unidad de la izquierda sin "vetos" y sin "experiencias pasadas" como Sumar o Unidas Podemos

El diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha reivindicado una "unidad nueva" en la izquierda alternativa para el siguiente ciclo electoral "que no excluya ni vete a nadie", pero que tampoco trate de resucitar "experiencias pasadas" en claro mensaje a Sumar y Podemos.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, ha puntualizado también que si bien la unidad de todas los partidos a la izquierda del PSOE es una condición necesaria para próximas citas electorales, es "insuficiente" si antes no se reflexiona por qué una parte relevante del electorado que ha retirado apoyo al PSOE prefiere quedarse en la abstención en vez de apoyarles, como se ha visto en las elecciones extremeñas del 21D.

Ante el debate de la unidad que ha reabierto los comicios del 21D y el buen resultado de Unidas por Extremadura (única candidatura del espacio en esos comicios), el parlamentario ha insistido en que la confluencia de todas las organizaciones tiene que ser con un nuevo paraguas que transcienda las coaliciones que han existido, ya sea Sumar o Unidas Podemos. Por ello, ha advertido que se "equivoca" quien aspire a recuperar experiencias pasadas.

UN BLOQUE VALIENTE FRENTE AL PSOE PERO QUE TAMPOCO LE INSULTE

Su diagnóstico es que con los "mimbres que hay" debe pactar candidaturas conjuntas pero, sobre todo, una agenda política y "discurso valiente" que no sea "contemplativo" con el PSOE, paro al mismo tiempo "no insulte" a los socialistas.

"Si lo que queremos es que el votante del PSOE nos elija a nosotros antes que el sofá (cuando hay elecciones), estaría bien no insultar al PSOE", ha razonado.

HAY QUE ESTABILIZAR LA MARCA

Luego, ha agregado también que una coalición común debe tener estabilidad al apuntar que una "debilidad de las izquierdas" es el cambio de marcas, apuntando que Compromís y sus aliados se ha presentado en las elecciones generales en la Comunidad Valenciana con hasta cinco nombres diferentes.

En cualquier caso, Ibáñez ha enfatizado que el avance de las derechas, en especial de Vox, tiene que despertar máxima preocupación para que los diferentes partidos huyan de "recelos internos", "cuitas personales" y de "revanchas que no conducen absolutamente a nada".

Por ejemplo, ha proclamado que su posición en la Comunidad Valenciana haya una única lista de la izquierda más allá del PSOE que, en torno a Compromís, agrupe también a Podemos, IU y Sumar.