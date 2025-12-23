Espana agencias

Compromís defiende una nueva unidad de la izquierda sin "vetos" y sin "experiencias pasadas" como Sumar o Unidas Podemos

Guardar

El diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha reivindicado una "unidad nueva" en la izquierda alternativa para el siguiente ciclo electoral "que no excluya ni vete a nadie", pero que tampoco trate de resucitar "experiencias pasadas" en claro mensaje a Sumar y Podemos.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, ha puntualizado también que si bien la unidad de todas los partidos a la izquierda del PSOE es una condición necesaria para próximas citas electorales, es "insuficiente" si antes no se reflexiona por qué una parte relevante del electorado que ha retirado apoyo al PSOE prefiere quedarse en la abstención en vez de apoyarles, como se ha visto en las elecciones extremeñas del 21D.

Ante el debate de la unidad que ha reabierto los comicios del 21D y el buen resultado de Unidas por Extremadura (única candidatura del espacio en esos comicios), el parlamentario ha insistido en que la confluencia de todas las organizaciones tiene que ser con un nuevo paraguas que transcienda las coaliciones que han existido, ya sea Sumar o Unidas Podemos. Por ello, ha advertido que se "equivoca" quien aspire a recuperar experiencias pasadas.

UN BLOQUE VALIENTE FRENTE AL PSOE PERO QUE TAMPOCO LE INSULTE

Su diagnóstico es que con los "mimbres que hay" debe pactar candidaturas conjuntas pero, sobre todo, una agenda política y "discurso valiente" que no sea "contemplativo" con el PSOE, paro al mismo tiempo "no insulte" a los socialistas.

"Si lo que queremos es que el votante del PSOE nos elija a nosotros antes que el sofá (cuando hay elecciones), estaría bien no insultar al PSOE", ha razonado.

HAY QUE ESTABILIZAR LA MARCA

Luego, ha agregado también que una coalición común debe tener estabilidad al apuntar que una "debilidad de las izquierdas" es el cambio de marcas, apuntando que Compromís y sus aliados se ha presentado en las elecciones generales en la Comunidad Valenciana con hasta cinco nombres diferentes.

En cualquier caso, Ibáñez ha enfatizado que el avance de las derechas, en especial de Vox, tiene que despertar máxima preocupación para que los diferentes partidos huyan de "recelos internos", "cuitas personales" y de "revanchas que no conducen absolutamente a nada".

Por ejemplo, ha proclamado que su posición en la Comunidad Valenciana haya una única lista de la izquierda más allá del PSOE que, en torno a Compromís, agrupe también a Podemos, IU y Sumar.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno asegura que los intentos de robo en dos oficinas de Correos no han afectado a los votos

El representante en Extremadura descarta consecuencias en el desarrollo de los comicios tras los hechos ocurridos durante la madrugada, destaca el despliegue de agentes de seguridad y confirma la normal constitución de las mesas en toda la región

El Gobierno asegura que los

PSPV exige a Llorca el cese de Valderrama "tras constatar que ocultó de forma intencionada información sobre la dana"

La vocera socialista acusó al responsable regional de Emergencias de impedir repetidamente el acceso a datos clave requeridos por su bancada y solicitó la intervención del máximo mandatario autonómico tras descubrirse documentación oculta sobre la gestión de la dana

PSPV exige a Llorca el

Nogueras afirma que solo Junts ha logrado "hitos" como las leyes de amnistía o multirreincidencia

La vocera de la formación independentista destacó, en entrevista, que su bancada impulsó reformas como la amnistía, la oficialidad del catalán en Europa y medidas sobre inmigración, marcando distancia con otros bloques parlamentarios y llamando a la unidad catalana

Nogueras afirma que solo Junts

Compromís exige más cambios en el Gobierno, comisión de investigación sobre PSOE y financiación autonómica en marzo

Compromís exige más cambios en

El Consejo de Ministros prorroga otro año más la participación de las Fuerzas Armadas en misiones en el exterior

El Consejo de Ministros prorroga
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia canaria ordena repetir

La Justicia canaria ordena repetir el juicio por el despido de una coordinadora de Mercadona acusada de vejar a sus trabajadores por falta de motivación

Dos hombres matan supuestamente a dos personas de una paliza en una casa en Elche (Alicante) y se atrincheran: la Guardia Civil investiga

Adif alteró puntuaciones para favorecer a una empresa del caso Koldo e ignoró una denuncia interna dos años antes del inicio de la investigación

La Audiencia de Barcelona avala el desahucio de un ocupante precario porque una mujer demostró que era propietaria de la mitad de la vivienda

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad a un venezolano que fundamentó su origen sefardí en ser descendiente de una mujer judía 23 generaciones atrás

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 23 diciembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Casi la mitad de los españoles no ahorra para la jubilación, pero solo un 13% confía en la suficiencia de la pensión pública

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

DEPORTES

“Es muy raro hacer un

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio

Pep Guardiola advierte a sus jugadores: “El que llegue con tres kilos de más se quedará en Manchester. No viajará”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

La Copa África, la peor pesadilla de los clubes de las grandes ligas: más de un mes sin los jugadores