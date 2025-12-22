Feijóo y cargos del PP reciben con aplausos a Guardiola, que avanza que pide "responsabilidad" a los partidos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, 'barones' del partido y más cargos de la formación han recibido con fuertes aplausos a la presidenta de Extremadura en funciones y candidata a la reelección, María Guardiola, a su llegada a la sede nacional del PP en Madrid, antes de la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido.

En declaraciones a los medios, antes de entrar en la sede, Guardiola ha afirmado que el PP extremeño ha "ganado con rotundidad" las elecciones de este domingo y ha añadido que pedirá a los partidos "responsabilidad" y una "lectura sensata" de los resultados porque la región "necesita estabilidad" y un "Gobierno fuerte".

Guardiola ha subrayado que suman "más que toda la izquierda", con "cuatro escaños más". "Sumamos más en votos que el Partido Socialista y Vox. Y además hemos estado en boca de toda España, Extremadura, durante todo este tiempo. Así es que, por supuesto que ha merecido la pena", ha declarado Guardiola, que ha subrayado que van a "seguir trabajando con mucha ilusión" y "con mucha fuerza".

OVACIÓN PROLONGADA EN EL VESTÍBULO DE LA SEDE DE 'GÉNOVA'

Decenas de cargos del PP que conforma la Junta Directiva Nacional --máximo órgano del partido entre congresos-- han esperado en el vestíbulo de la sede nacional del PP de la calle Génova la llegada de Guardiola.

Poco después ha bajado el líder del PP y se han sumado los 'barones' que se han desplazado a Madrid para la reunión de la Junta Directiva. Todos ellos le han brindado un prolongado aplauso durante varios minutos por su victoria en las elecciones de este domingo.

La candidatura que encabeza María Guardiola fue la ganadora de las elecciones extremeñas de este domingo con 29 escaños y el 43% de los votos, un diputado más que en mayo de 2023 y una subida de cuatro puntos.

Sin embargo, el PP se quedó a cuatro escaños de la mayoría absoluta y no logró pinchar el globo de Vox, que ahora está más fuerte en la región al pasar de 5 a 11 escaños. El PSOE es el derrotado de los comicios porque obtiene su peor resultado en esta autonomía al perder 10 escaños, pasando de 28 a 18 diputados.

"EXTREMADURA NECESITA ESTABILIDAD"

Al ser preguntada si el PP va a pedir la abstención del PSOE ante su investidura, Guardiola ha respondido que lo que va a pedir es "responsabilidad" a los demás partidos que han obtenido representación en la Asamblea de Extremadura.

"Extremadura necesita estabilidad, necesita un Gobierno fuerte, necesita que sigamos impulsando las políticas que han llevado a nuestra región en tan solo dos años y medio a obtener las mayores cotas de progreso y eso es lo que voy a pedir a los partidos políticos: responsabilidad y lectura sensata de lo que han dicho las urnas", ha concluido.