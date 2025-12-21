Podemos e IU rompen, sin Sumar, la sangría electoral en autonómicas al casi doblar escaños en Extremadura

Podemos e IU han logrado romper en Extremadura, con su coalición sin Sumar, la tendencia descendente a nivel electoral que arrastraba la izquierda alternativa desde hace seis años, tras los descalabros de las autonómicas y municipales de 2019 y 2023 y los malos resultados del ciclo electoral de 2024.

Con una subida notable de tres escaños en relación a las últimas elecciones al pasar de cuatro a siete, con casi el 98% del voto escrutado, el resultado de Unidas por Extremadura se aprovecha parcialmente del hundimiento del PSOE en la comunidad y llega a la horquilla más alta de apoyo que le otorgaban varios sondeos, aunque irrelevante en términos de gobernabilidad ante la mayoría clara que obtienen PP y Vox.

De todas formas, la confluencia de ambas formaciones con Alianza Verde, cumple el principal objetivo de las direcciones estatales del espacio, que era cortar el achicamiento electoral que venían arrastrando a nivel autonómico, favorecer el cambio del estado de ánimo de sus bases y empezar a relanzar a la izquierda del PSOE para las futuras convocatorias y elecciones generales.

También habrá que ver si el buen desempeño en Extremadura tiene impacto en la política de alianzas de los partidos en otras comunidades para evitar la fragmentación electoral. Sin embargo, las opciones de candidaturas unitarias en la izquierda ahora se antojan complicadas en las próximas citas, sobre todo en Aragón, los primeros comicios en 2026, donde hay conversaciones abiertas para intentar un frente amplio no exenta de dificultades ante recelos y reproches de vetos cruzados.

Y es que los planteamientos de pactos electorales no son uniformes dado que Podemos quiere sacar a Sumar de cualquier candidatura conjunta, como pone de condición en Aragón, Castilla y León o Andalucía. Mientras, IU rechaza planteamientos excluyentes y apuesta por frentes amplios con todas las organizaciones, como también anhela Sumar.

TREGUA EN EXTREMADURA FRENTE A LAS TENSIONES ESTATALES

Los comicios extremeños han supuesto una tregua en las tensiones a nivel estatal que venían arrastrando Podemos e IU, una vez que los 'morados' rompieron con Sumar a finales de 2023 y trazaron una línea crítica con el Gobierno mientras que IU apoya al Ejecutivo y preserva su alianza con Sumar, plasmada en acuerdos electorales durante las elecciones del año pasado.

Pese a ello, primaron la reedición de Unidas por Extremadura, que fue de las pocas candidaturas que mantuvo el tipo en 2023, bajo el liderazgo consolidado de la candidata Irene de Miguel y una campaña basada en la agenda extremeña, aislándose de los conflictos entre los partidos a nivel nacional.

APOYO DE SUMAR, PESE A TENER UN PUESTO IRRELEVANTE EN LISTAS

Mientras, Sumar sin apenas estructura en Extremadura descartó presentarse por su cuenta y optó por dar apoyo a Unidas por Extremadura sin participar en la campaña, al reivindicar que estaba presente en sus listas con la independiente Alba Martín sin ninguna opción de lograr escaño (el número 22). Pese a ello, De Miguel tildó en una entrevista a la vicepresidenta segunda de haber sido "un poco fraude" para la izquierda.

Con la subida en Extremadura la izquierda alternativa toma respiro tras encadenar golpes electorales como el del ciclo electoral de 2024, marcado por la división electoral con Podemos apostando por su proyecto propio y compitiendo con las candidaturas auspiciadas por Sumar.

RESPIRO TRAS LOS MALOS RESULTADOS DE 2024

Así, los dos volvieron a quedarse como fuerzas extraparlamentarias en las elecciones gallegas, siendo el primer gran fracaso para el proyecto de Yolanda Díaz mientras que Podemos fue incluso superado en votos por el PACMA.

En los comicios en Euskadi la tendencia también fue mala pues Sumar salvó los muebles por la mínima, al lograr un único escaño que fue para IU, mientras que Podemos volvió a desaparecer de un parlamento autonómico en una comunidad donde llegó a ser primera fuerza política en unas generales.

En los comicios catalanes, Podemos optó por no concurrir mientras los 'Comunes', donde se referencian Sumar e IU, cosecharon otra caída al quedarse en seis escaños, aunque suficiente para ser clave en la gobernabilidad e investidura del socialista Salvador Illa.

Por su parte, las europeas fueron el gran test nacional en el que Sumar, junto a sus principales aliados, y Podemos midieron fuerzas en otros comicios con pérdida de votos y escaños aunque con sensaciones diferentes. Los 'morados, encabezados por la exministra Irene Montero, lograron mantener su proyecto autónomo con dos escaños mientras los de Díaz tuvieron un pobre desempeño en solo tres eurodiputados, lo que suscitó una fuerte crisis que motivó la dimisión de la vicepresidenta segunda como coordinadora de Sumar.

DEBACLE DE LA IZQUIERDA EN 2023

Pero sin duda, Extremadura supone una alegría para Podemos e IU tras el gran batacazo fueron elecciones autonómicas de 2023, entonces aliados bajo la marca estatal Unidas Podemos, que supuso la pérdida a de todos los gobiernos autonómicos salvo el de Navarra, desaparecer de los parlamentos de la Comunidad Valenciana, Madrid y Canarias, y desplomarse en la mayoría de comunidades y ayuntamientos. Además, sufrieron el duro golpe de perder el Ayuntamiento de Barcelona, uno de sus baluartes del poder local que dirigió Ada Colau (Comunes) durante ocho años.

Esos comicios llevaron a una situación de debilidad a Podemos, que ya mantenía fuertes pugnas con Díaz, a la hora de negociar su presencia en la coalición Sumar, que fue un paréntesis en esta tendencia al conseguir 31 escaños claves para revalidar el Gobierno progresista.

Sin embargo, ese balance también supuso un descenso de votos y diputados respecto al de Unidas Podemos en las generales de 2019 y no contribuyó a pacificar el clima de desencuentro con los 'morados', que quedaron fuera del Ejecutivo y recriminaron a Díaz aprovecharse de su sangría electoral de 2023 para arrinconarles.

Aparte, el inicio del declive electoral de los 'morados' ,que irrumpieron con fuerza en el panorama político en 2015, se dio en las autonómicas y municipales de 2019 donde quedaron también fuera de parlamentos autonómicos, como en Cantabría y Castilla y León, y perdieron los ayuntamientos como Coruña, Madrid y Zaragoza. También en 2022 Podemos e IU solo lograron un escaño en Castilla y León.

¿UNIDAD EN ARAGÓN?

No obstante, queda por ver si estos comicios permiten amainar el enfrentamiento en la izquierda, dado que Podemos rechaza confluir con Sumar al que ven como un fracaso y un proyecto subordinado al PSOE. De hecho, los morados han sacado pecho de que la izquierda en Extremadura funciona por la ausencia de la formación de Díaz y ofertan alianzas electorales a IU si Sumar no entra en la ecuación, tratando así de volver a emular el antiguo espacio de Unidas Podemos.

Por su parte, la dirección de IU ha afeado a los 'morados' una actitud de socavar la unidad y ya cuenta en Andalucía y Castilla y León con acuerdos electorales con Sumar y otras formaciones, si bien siguen manteniendo la puerta abierta a Podemos.

Pese a este contexto, el adelanto electoral en Aragón para el 8 de febrero ha abierto una ventana para intentar un frente electoral de toda la izquierda alternativa, con conversaciones entre la Chunta, IU, Podemos y Sumar. Sin embargo, la formación aragonesa muestra pesimismo para lograr una lista única en los comicios y demanda que se levanten vetos cruzados de los partidos de la izquierda estatal.

Los correligionarios de Díaz, con escasa implantación en los territorios, han manifestado siempre que aspiran a construir candidaturas amplias y apoyarán las coaliciones que sean la referencia de la izquierda.