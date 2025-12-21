Espana agencias

IU apela a la unidad en la izquierda tras el "espectacular" resultado de Unidas por Extremadura

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha celebrado el resultado electoral de Unidas por Extremadura en las elecciones autonómicas del 21D y destaca que no es fruto de la "improvisación" sino del "trabajo unitario, arraigo y compromiso sin personalismos".

Después de que la coalición que conforman Podemos, su formación y Alianza Verde haya subido tres escaños, hasta lograr los siete diputados, Maíllo ha felicitado en las redes sociales a la candidata Irene de Miguel y a la coordinadora autonómica de IU, Nerea Fernández, por el desempeño de Unidas por Extremadura, que "fortalece una izquierda útil con arraigo".

También ha lanzado que la candidata del PP y presidenta autonómica en funciones, María Guardiola, ha fracasado cuando adelantó las elecciones por "interés personal, no pensando en Extremadura", a tenor de un resultado que no le otorga mayoría absoluta y ha favorecido la subida de Vox, que tendrá más fuerza en el parlamento regional.

"Solo ha alimentado el avance de la extrema derecha y ha normalizado los pactos del PP con Vox, con consecuencias graves para la democracia y el futuro de la región", ha alertado el líder de IU para diagnosticar que la izquierda tiene "mucho trabajo por delante frente a los recortes que impulsan" las derechas.

EuropaPress

