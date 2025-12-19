Gobierno Vasco llama a "tener cuidado" para que Euskadi no se "contamine con la política a la española"

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha realizado esre viernes un llamamiento a los políticos vascos a tener cuidado para que Euskadi no se "contamine con la política a la española".

Bengoetxea ha realizado estas declaraciones después de que ayer el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, vaticinara "el exterminio" político de EH Bildu, palabras que están siendo a analizadas por la formación soberanista por si pudiera emprender acciones legales y políticas.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, la consejera ha señalado que hay que "tener cuidado" para que Euskadi "no se contamine con la política a la española", al considerar que hay otra forma de hacer política.

ENTENDER Y RESPETAR AL ADVERSARIO

"Creo que una forma de hacer de la política vasca, que además siempre es reconocida cuando salimos de nuestras fronteras, es que somos capaces de tener debate político de altura, que somos capaces de entender y respetar al adversario, y además que somos también capaces de entender, desde luego, nosotros como Gobierno, de entender que el adversario político siempre hace propuestas que nos ayudan a mejorar", ha indicado.

A su juicio, hay que "tener mucho cuidado con estos intentos de llevar a la polarización y al enfrentamiento permanente". "El enfrentamiento permanente no genera consensos, no genera propuestas y no genera sobre todo confianza ciudadana".

Por ello, ante eso, ha dicho que "lo único que tengo que decir" es que en Euskadi hay un Gobierno dialogante, "de mano tendida". "Nuestros valores son otros", ha asegurado, para recordar la propuesta para "la regeneración democrática" del Lehendakari, Imanol Pradales, a principios de legislatura, "pegada a lo que la gente quiere", que se dialogue y pacte.