Bolaños pide explicaciones a Guardiola sobre su chófer condenado: "No hay quien se crea que no tenía noticias"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que ofrezca explicaciones sobre el caso de su chófer condenado por violencia machista --y cesado este pasado miércoles--, ya que "no hay quien se crea que no tenía noticias" de la situación.

"Me parece que es difícil de creer que el conductor de la señora Guardiola, por tanto una persona con la que pasa horas y horas al cabo del día que no tuviera ninguna noticia de que tenía una condena por violencia machista. Me resulta muy difícil de creer, muy difícil", ha repetido Bolaños.

Así, ha considerado que Guardiola tendrá que explicar "muchas más cosas", porque --ha insistido-- "no hay quien se crea que su conductor con el que pasa tantas horas que además es familiar suyo, que no tenía noticia de que era un señor condenado por violencia machista". "No me parece nada creíble lo que está diciendo", ha reiterado el ministro a preguntas de los medios este jueves durante una visita este jueves a Fuenlabrada de los Montes (Badajoz), en el marco de la campaña electoral extremeña.

"Si fuera así es decir, si ella hubiera conocido esa condena por violencia machista de este señor que la acompañaba tantas horas a lo largo del día ¿qué mensaje está mandando a las mujeres la señora Guardiola? ¿Está mandando el mensaje de que no le importaba tener a una persona condenada por acoso cerca de ella?, ¿de que le protegía? ¿que le amparaba? ¿que estaba a gusto con él?", ha preguntado.

CONCEJALA EN NAVALMORAL

Por otro lado, cuestionado sobre la denuncia de una concejala 'popular' al alcalde de Navalmoral por supuesto trato machista, Bolaños ha defendido que el PSOE "lo que nunca va a hacer es amparar a un presunto acosador como está haciendo el Partido Popular en este caso".

Tras afirmar que "lamentablemente existen estos comportamientos y no son ajenos a ninguna organización", ha señalado que en todo caso lo que hay que hacer cuando se conocen es "actuar con contundencia y también con humildad, siendo conscientes de que se cometen errores en ocasiones, pero una vez que se tiene noticia de este tipo de denuncias hay que actuar con contundencia".

"Es decir, lo contrario de lo que está haciendo el Partido Popular en Navalmoral de la Mata. Exactamente lo contrario, que está dando cobijo a un presunto acosador que simplemente se le está ratificando en los puestos y en las posiciones que está ocupando, como es en este caso alcalde de Navalmoral de la Mata", ha remarcado el ministro, quien ha insistido en la necesidad de actuar "con contundencia" y "con toda rapidez que seamos capaces" cuando ocurren situaciones así.

"Yo creo que lamentablemente ese machismo muchas veces estructural en nuestra sociedad que tenemos que todos los días trabajar para evitarlo, para erradicarlo, lo tenemos que hacer siendo conscientes de que cuando no se tiene conocimiento, no se tiene conocimiento, pero que una vez que afloran este tipo de denuncias hay que actuar con contundencia y con toda la rapidez que seamos capaces", ha indicado.

En este sentido, ha reconocido que el PSOE ha podido "cometer un error" en este tipo de situaciones pero "no comete dos". "Nosotros en el PSOE, por supuesto que podíamos haber actuado, cuando nos ha afectado, podíamos haber actuado a la altura de lo que nos piden las mujeres de nuestro país, pero podemos cometer un error pero no cometemos dos... Lo que no vamos a hacer nunca es amparar a un presunto acosador como está haciendo el Partido Popular en este caso en Navalmoral de la Mata", ha sentenciado.

