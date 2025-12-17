Sumar critica las muestras de "desprecio" hacia Díaz de sectores del PSOE: "Parece que quieren sacarnos del Gobierno"

Enrique Santiago, portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y dirigente de Izquierda Unida, manifestó que, ante recientes crisis como las denuncias por presunto acoso sexual y corrupción que afectan el entorno del Gobierno, la reacción del Partido Socialista (PSOE) muestra una notoria falta de rumbo en la gestión de la situación. Según publicó Europa Press, Santiago identificó que, en lugar de abordar de forma coordinada las peticiones de reformas y el descontento de su socio de coalición, ciertos integrantes socialistas han respondido con ironía y desdén ante los reclamos, en concreto contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

De acuerdo con la información recogida por Europa Press a través de declaraciones a 'Antena 3', Santiago señaló que miembros del PSOE parecen tener como objetivo apartar a Sumar del Ejecutivo. Pese a las discrepancias, el portavoz reiteró la intención explícita de su espacio político de continuar en la coalición, aunque dejó entrever que la permanencia resulta cada vez menos bienvenida por una facción significativa del ala socialista. El propio Santiago subrayó que se perciben respuestas "sarcásticas, irónicas e incluso de desprecio" hacia Díaz, lo que —a su juicio— constituye un problema grave dentro de la dinámica gubernamental.

El dirigente de Sumar puntualizó que las críticas públicas y la actitud adoptada por determinados portavoces socialistas, como el ministro de Transportes Óscar Puente, quien descalificó la solicitud de Díaz para una remodelación profunda del Gobierno, evidencian una lectura equivocada de la situación. Según consignó Europa Press, Santiago defendió la petición de Díaz de celebrar una reunión urgente como un intento por fortalecer el trabajo conjunto y definir políticas transversales que permitan relanzar la legislatura. Destacó que este planteamiento busca mejorar la coordinación con los aliados parlamentarios y solventar el "malestar evidente" existente por la gestión de la crisis.

Santiago remarcó que la insistencia de Sumar en promover la convocatoria de la comisión de seguimiento de la coalición tiene como finalidad reactivar la legislatura y superar el "impass" por el que atraviesan las relaciones entre los socios de Gobierno. El portavoz adjunto insistió, tal como reportó Europa Press, en que el PSOE no ha sabido coordinar de manera eficaz la respuesta ante las tensiones internas actuales, reforzando la percepción de "parálisis" y de falta de capacidad para gestionar la coalición de forma efectiva.

En su intervención, el dirigente de Izquierda Unida justificó la legítima existencia de discrepancias dentro del Gobierno, pero reprobó el uso de respuestas irónicas por parte de algunos ministros dirigidas a la vicepresidenta segunda. Mencionó que este tipo de comunicación contrasta con el objetivo de construir consensos y mantener la estabilidad de la legislatura frente a las presiones externas y los desafíos internos. Además, recalcó su desacuerdo con la posición manifestada por Puente y atribuyó esa postura a la desorientación del socio mayoritario en el Ejecutivo, que enfrenta una situación de "grave parálisis".

En suma, la dinámica entre Sumar y el PSOE se encuentra marcada por tensiones que, según la lectura de Enrique Santiago compartida por Europa Press, afectan la gobernabilidad y abren la puerta a una posible reconfiguración de apoyos en el Ejecutivo si persiste la falta de entendimiento y coordinación.