Espana agencias

Sumar critica las muestras de "desprecio" hacia Díaz de sectores del PSOE: "Parece que quieren sacarnos del Gobierno"

Enrique Santiago advierte que sectores socialistas obstaculizan la continuidad de Sumar en el Ejecutivo, denuncia respuestas irónicas ante reclamos de reformas y señala falta de coordinación del PSOE frente a crisis internas y demandas de sus aliados

Guardar

Enrique Santiago, portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y dirigente de Izquierda Unida, manifestó que, ante recientes crisis como las denuncias por presunto acoso sexual y corrupción que afectan el entorno del Gobierno, la reacción del Partido Socialista (PSOE) muestra una notoria falta de rumbo en la gestión de la situación. Según publicó Europa Press, Santiago identificó que, en lugar de abordar de forma coordinada las peticiones de reformas y el descontento de su socio de coalición, ciertos integrantes socialistas han respondido con ironía y desdén ante los reclamos, en concreto contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

De acuerdo con la información recogida por Europa Press a través de declaraciones a 'Antena 3', Santiago señaló que miembros del PSOE parecen tener como objetivo apartar a Sumar del Ejecutivo. Pese a las discrepancias, el portavoz reiteró la intención explícita de su espacio político de continuar en la coalición, aunque dejó entrever que la permanencia resulta cada vez menos bienvenida por una facción significativa del ala socialista. El propio Santiago subrayó que se perciben respuestas "sarcásticas, irónicas e incluso de desprecio" hacia Díaz, lo que —a su juicio— constituye un problema grave dentro de la dinámica gubernamental.

El dirigente de Sumar puntualizó que las críticas públicas y la actitud adoptada por determinados portavoces socialistas, como el ministro de Transportes Óscar Puente, quien descalificó la solicitud de Díaz para una remodelación profunda del Gobierno, evidencian una lectura equivocada de la situación. Según consignó Europa Press, Santiago defendió la petición de Díaz de celebrar una reunión urgente como un intento por fortalecer el trabajo conjunto y definir políticas transversales que permitan relanzar la legislatura. Destacó que este planteamiento busca mejorar la coordinación con los aliados parlamentarios y solventar el "malestar evidente" existente por la gestión de la crisis.

Santiago remarcó que la insistencia de Sumar en promover la convocatoria de la comisión de seguimiento de la coalición tiene como finalidad reactivar la legislatura y superar el "impass" por el que atraviesan las relaciones entre los socios de Gobierno. El portavoz adjunto insistió, tal como reportó Europa Press, en que el PSOE no ha sabido coordinar de manera eficaz la respuesta ante las tensiones internas actuales, reforzando la percepción de "parálisis" y de falta de capacidad para gestionar la coalición de forma efectiva.

En su intervención, el dirigente de Izquierda Unida justificó la legítima existencia de discrepancias dentro del Gobierno, pero reprobó el uso de respuestas irónicas por parte de algunos ministros dirigidas a la vicepresidenta segunda. Mencionó que este tipo de comunicación contrasta con el objetivo de construir consensos y mantener la estabilidad de la legislatura frente a las presiones externas y los desafíos internos. Además, recalcó su desacuerdo con la posición manifestada por Puente y atribuyó esa postura a la desorientación del socio mayoritario en el Ejecutivo, que enfrenta una situación de "grave parálisis".

En suma, la dinámica entre Sumar y el PSOE se encuentra marcada por tensiones que, según la lectura de Enrique Santiago compartida por Europa Press, afectan la gobernabilidad y abren la puerta a una posible reconfiguración de apoyos en el Ejecutivo si persiste la falta de entendimiento y coordinación.

Temas Relacionados

SumarPSOEYolanda DíazEnrique SantiagoCongreso de los DiputadosAntena 3Crisis políticaGobierno de coaliciónÓscar PuenteIzquierda UnidaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Maíllo (IU) dice que Díaz lanzó su exigencia de remodelar el Gobierno sin consenso entre los partidos de Sumar

Enrique Santiago asegura que la propuesta de reestructurar el Ejecutivo, impulsada por Yolanda Díaz y dirigida a Pedro Sánchez, fue una decisión individual sin respaldo previo de sus aliados, y anticipa una reunión crucial para abordar la crisis abierta en la coalición

Maíllo (IU) dice que Díaz

El Supremo ordena ejecutar la sentencia contra García Ortiz y la remite a Fiscalía "a los efectos oportunos"

Tras confirmarse la condena a García Ortiz por difusión de información confidencial relacionada con el entorno de Díaz Ayuso, la Inspección Fiscal analizará los próximos pasos que podrían afectar su reincorporación a la carrera y su futura actividad profesional

El Supremo ordena ejecutar la

Guardiola encara el último día de la campaña apelando a la "confianza mayoritaria" sin citar la mayoría absoluta

Guardiola encara el último día

La Audiencia Nacional confirma la expulsión de un yihadista que captaba a jóvenes desde Córdoba

La Audiencia Nacional confirma la

Feijóo suspende su agenda y su viaje a Bruselas por una gripe

Alberto Núñez Feijóo cancela actividades previstas, incluyendo un acto con periodistas y su desplazamiento a Bélgica para el encuentro del Partido Popular Europeo, tras ser diagnosticado con gripe, informaron funcionarios del Partido Popular

Feijóo suspende su agenda y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juanjo Marcano, diputado del PSOE

Juanjo Marcano, diputado del PSOE de Madrid, se desvanece durante la votación de los Presupuestos

La noche que se robaron los votos en Extremadura hubo otros dos asaltos en Correos: la Guardia Civil apunta a “delincuencia común”

María Guardiola insiste en su tesis de “pucherazo” por el robo de papeletas aunque la Guardia Civil lo clasifica como delincuencia común: “El derecho a votar se ha hurtado”

El PSOE busca rebajar la tensión con Sumar con una reunión discreta y sin ministros

Pedro Sánchez asegura que no ha hablado con Zapatero y defiende la legitimidad del rescate a Plus Ultra: “Han sido préstamos con total pulcritud”

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Resultados del Super Once del 19 diciembre

BBVA lanza la mayor recompra de acciones de su historia por casi 4.000 millones

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 19 de diciembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

DEPORTES

Laporta acusa al Real Madrid

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”

Así es el Estadio Lusail donde España y Argentina jugarán la Finalissima: fue sede de la final del Mundial de Qatar 2022

Una leyenda de Marruecos le lanza un dardo a Lamine Yamal: “Juega con España, pero siempre seguirá siendo marroquí”