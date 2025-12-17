Espana agencias

La preocupación de los españoles por la vivienda sigue en aumento y sube 10 puntos en seis meses, según Eurobarómetro

Guardar

La vivienda es con diferencia la principal preocupación entre los españoles por delante de cuestiones como la inflación o la inmigración y ha experimentado una subida de 10 puntos en los últimos seis meses, según se desprende del último Eurobarómetro presentado este miércoles en Madrid.

Así, el 36% de los españoles consultados identifican la vivienda como el principal problema al que se enfrenta España, diez puntos más que en el anterior Eurobarómetro realizado en primavera. El dato contrasta además con la media europea, ya que esta cuestión es mencionada como un problema solo por el 13% de los encuestados.

En segunda posición se sitúa la inflación, mencionada por el 23% de los españoles consultados, un punto menos que en el sondeo anterior. Esta cuestión es la principal preocupación a nivel europeo, con un 31%.

Tras ello, y empatadas, los españoles mencionan a la inmigración y la situación económica, con un 17%, tras caer uno y nueve puntos respectivamente con respecto a la anterior oleada. El dato es muy similar a la media europea, si bien en este caso preocupa más la situación económica (19%) que la migratoria (15%).

A continuación, los españoles identifican la sanidad (16%) y el desempleo (11%), ambas cuestiones por delante de lo que los europeos identifican como sus principales preocupaciones (12% y 8% respectivamente).

Por contra, la preocupación que hay a nivel europeo sobre seguridad y defensa, que mencionan el 13% de los consultados --al mismo nivel que la vivienda, aunque dos puntos menos que en primavera--, queda muy relegada en el caso de España. Así, solo la mencionan como preocupación el 4% de los españoles, un punto menos.

PRIORIDADES PRESUPUESTARIAS

Por otra parte, en pleno debate a nivel de líderes sobre el próximo presupuesto europeo, el Eurobarómetro ha pedido a los ciudadanos identificar las cuestiones a las que debería destinarse prioritariamente.

Así, en el caso de los españoles, el 63% apuestan por empleo, servicios sociales y sanidad pública, dos puntos más. Aunque a nivel europeo también estas cuestiones son prioritarias, solo lo mencionan el 42%.

En segundo lugar, y en línea con las preocupaciones expresadas, el 52% de los españoles identifican como prioritario que el presupuesto europeo se destine a vivienda, frente al 26% de los europeos.

Tras ello, el 46% de los españoles señala la educación, formación, juventud, cultura y medios de comunicación, en comparación con el 36% de los europeos, y el 26% apuesta por la investigación científica y la innovación, frente al 23% de los europeos.

En quinta posición los españoles mencionan la seguridad y la defensa, con un 22% y dos puntos menos, un dato muy alejado del 35% de media a nivel europeo, aunque también en este caso el dato refleja una caída de 8 puntos con respecto al Eurobarómetro de primavera.

La encuesta se llevó a cabo entre el 9 de octubre y el 2 de noviembre mediante más de 36.000 entrevistas en los 27 estados miembro de la UE y países candidatos, incluido un millar en España.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Cerdán niega "rotundamente" financiación ilegal del PSOE y dice que no controló el dinero de las primarias de Sánchez

Cerdán niega "rotundamente" financiación ilegal

El exconseller de ERC, Ernest Maragall, afirma que Sánchez está estropeando la dignidad de su cargo "a marchas forzadas"

El exconseller de ERC, Ernest

Maíllo (IU) dice que Díaz lanzó su exigencia de remodelar el Gobierno sin consenso entre los partidos de Sumar

Maíllo (IU) dice que Díaz

El Supremo ordena ejecutar la sentencia contra García Ortiz y la remite a Fiscalía "a los efectos oportunos"

El Supremo ordena ejecutar la

Ribera dice que UE ganará la transición limpia con visión común y no con modelos aislados

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía pide archivar el

La Fiscalía pide archivar el caso de Errejón y no le acusará de agresión sexual

La Guardia Civil desarticula un grupo criminal que estafó a 85 ancianos en ocho comunidades autónomas haciéndose pasar por técnicos de la luz

Feijóo suspende su agenda por una gripe: tenía previsto un viaje a Bruselas, mítines en Extremadura y copa de Navidad con Periodistas

Santos Cerdán se acoge a su derecho a no declarar en la comisión de investigación del Senado: “Nadie está buscando la verdad, ni aquí ni en el Congreso”

El momento de tu vida en el que deberías dejar de conducir una moto

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

El precio de la gasolina este 17 de diciembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

La OCU alerta de una subida del 3,9% en los precios de la cesta de la compra de Navidad en lo que va de diciembre

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Gonzalo di Renzo, el delantero

Gonzalo di Renzo, el delantero del Talavera que nunca pensó que se enfrentaría al Real Madrid, aunque soñaba con ello: “Nosotros vamos a competir. Yo quiero ganar”

Dos goles en el tramo final clasifican al Barcelona ante un combativo Guadalajara

Aitana Bonmatí gana su tercer premio The Best consecutivo: “Es un gran honor para mí”

Álvaro Arbeloa, uno de los candidatos a sustituir a Xabi Alonso en el Real Madrid: el espartano del banquillo blanco que dirige al Castilla

La nueva norma de la ATP para combatir el calor de cara a 2026: pausas de 10 minutos y suspensión de partidos si se superan los 32 grados