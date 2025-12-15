Moreno señala que "en el momento que Sánchez salga del Gobierno habrá posibilidades de diálogos y acuerdos"

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado que "la política ha cambiado hasta tal punto de que hoy en día prácticamente el respeto al adversario y la educación se ha perdido". En este sentido, ha añadido que piensa que "en el momento en que Pedro Sánchez, que ha sido el gran polarizador de la sociedad española como estrategia política, salga de la presidencia del Gobierno va a haber un espacio para empezar a bajar un poco decibelios y a tener posibilidades de diálogos y de acuerdos".

En la presentación en Cádiz de su libro, 'Manual de convivencia. La vía andaluza', editado por Espasa, Moreno ha comenzado recordando que esas figuras de políticos que se veían antes, "esa educación de la transición, como fruto de la concordia, ha ido desapareciendo".

"Tú puedes confrontar, pero ser educado, no hacer descalificaciones personales y la política se ha convertido en mucha bronca, mucho ruido y en poco diálogo, que a mí personalmente no me gusta ni creo que sea positivo ni para España ni para Andalucía", ha añadido.

No obstante, en una conversación con el comunicador y carnavalero José Guerrero 'Yuyu', que ha ejercido de presentador en el evento, Juanma Moreno ha manifestado que "es posible" y tiene "esperanza" en que es posible la convivencia hoy en día en la política.

En este sentido, sobre la posibilidad de diálogo y acuerdos entre PP y PSOE ha manifestado que "ahora mismo es imposible con una figura tan polarizante como es la de Sánchez", aunque ha añadido que espera que "una vez que desaparezca democráticamente esa figura de esas responsabilidades, en el seno del PSOE vengan otras personas".

Moreno ha recordado, por ejemplo, la figura de Alfredo Pérez Rubalcaba, del que ha dicho que tuvo "la suerte de conocerlo", coincidir en el Congreso y "negociar cosas con él". "Era socialista y teníamos modelos distintos y confrontábamos, pero Alfredo Pérez Rubalcaba no solamente era sobradamente inteligente, sino que buscaba fórmulas en aquellos asuntos que eran importantes para el país, buscaba puntos de encuentro". "Echo de menos a ese PSOE con el que antes se podía dialogar e incluso negociar y llegar a acuerdos", ha dicho.

El presidente del PP andaluz ha alabado "la coherencia" de políticos como, por ejemplo, Julio Anguita y ha recordado que fue concejal en el Ayuntamiento de Málaga tras ganar unas elecciones en la que segundo fue IU y tercero el PSOE, y aunque los dos sumaban más concejales que el PP Julián Anguita dijo que no y no se pactó en ningún ayuntamiento "porque simple y llanamente dijo que él había estado combatiendo las políticas del PSOE y por dos sillones no iba a pasar de combatir las políticas socialistas a ser cómplice de las políticas socialistas".

"Coherencia absoluta, esa izquierda que hecho tanto de menos, que era de principio, de pozo, de fortaleza", ha manifestado antes de asegurar que añora esa izquierda y que "lamentablemente" no ve personales de la talla de Julio Anguita o de otros muchos que eran personas muy sólidas en sus principios". "Eran coherentes con sus ideas sin embargo ahora todo eso ha cambiado mucho, ahora es un papelón de Sumar y de la antigua IU tragando todo lo que está tragando del PSOE, tragando la corrupción y sin decir nada", ha añadido.

Al hilo de esto, Moreno ha apuntado que "al final la política muchas veces es reflejo de la propia sociedad y la sociedad ha cambiado, los valores, los principios han cambiado y los partidos se han vuelto muy moldeable al sentido de la opinión pública a la intención de voto". "Al final todo ese tipo de cosas hacen que los partidos estén más pendientes de los votos que de la realidad, y la izquierda que hay ahora es una izquierda acomodada que se siente cómodo en los sillones y que prefieren los sillones a mantener esos principios", ha dicho.

Además, a lo largo de la presentación ha abordado otras cuestiones como las primeras elecciones andaluzas que ganó en 2019, y que le supuso convertirse en presidente tras una hegemonía del PSOE de cerca de 40 años, mostrando su convencimiento de que "por las circunstancias internas que tenía el PP en ese momento", si no hubiera llegado a ser presidente "probablemente no hubiera tenido ninguna otra oportunidad más".

Aludiendo a su propio libro, ha reconocido que esto supuso su "resurrección" en la política después de haber perdido sus primeras elecciones como candidato del PP contra Susana Díaz en 2015, sabiendo "perfectamente cómo funciona la política". "Yo tuve una oportunidad, la primera, y solamente iba a tener una segunda. Si no salía, lógicamente me iban a impedir seguir trabajando en un proyecto que todavía era joven", ha abundado.

Sobre las redes sociales y la polarización actual, Moreno ha lamentado que se hayan convertido en "un espacio de odio" a pesar de ser una forma de comunicación, abundando en "lo difícil" que supone el poder regularlo porque "son, al final, multinacionales supranacionales que muchas veces escapan a la propia legislación, tanto europea como nacional", y donde hay "muchas maneras de esconderse" porque "te pueden escribir de cualquier lugar del mundo".