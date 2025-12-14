Espana agencias

Lara Méndez (PSdeG) insiste en que la dirección del partido no habló "directamente" con "ninguna víctima"

Guardar

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha insistido este domingo en que la dirección del partido en Galicia no habló "directamente" con "ninguna víctima" en relación al caso Tomé y que únicamente tuvieron conocimiento de un testimonio por una "tercera persona".

Méndez se ha pronunciado al respecto al ser preguntada por los medios antes del inicio de la manifestación contra Altri, en Santiago de Compostela. De este modo, la número dos del PSdeG ha reiterado la versión dada por el secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, en rueda de prensa el pasado viernes.

"Las cosas se hicieron según lo que establecen los protocolos. Escuchamos a una tercera persona que nos trasladó el testimonio de una víctima. La animamos a denunciar, que es lo que podemos hacer porque hay un artículo del Código Penal que nos impide hacer una denuncia en nombre de ninguna víctima", ha defendido.

Preguntada por las exigencias de dimisiones trasladadas por diferentes voces del partido, Méndez ha asegurado que entienden "todas las sensibilidades y el malestar" ante estos casos, pero ha defendido la actuación de la dirección, de la que ella forma parte. "La dirección actuó en hora", ha insistido.

((Habrá ampliación))

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Aemet C.Valenciana: Las tormentas esta tarde-noche y madrugada será lo más adverso

Infobae

El Gobierno se muestra "horrorizado" por el atentado contra la comunidad judía en Sidney

Infobae

El presidente de Aragón oficializa este lunes el adelanto electoral

Infobae

El PSdeG insiste en que hizo "lo que tenía que hacer" ante denuncia por acoso contra Tomé

Infobae

Sánchez dice que es un honor gobernar y que a España le "renta" un Ejecutivo progresista

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia rechaza una indemnización

La Justicia rechaza una indemnización a una profesora que sufrió la torsión de varios dedos mientras separaba a dos alumnos que estaban peleando

Pedro Sánchez promete lucha en sus peores momentos: “Cuando a mí me preguntan si estoy cansado, yo digo ‘este Gobierno es incansable’”

El PP repite en Aragón la jugada de Extremadura, pero las encuestas anticipan el mismo resultado: rozaría la mayoría absoluta, pero puede seguir necesitando a Vox

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

El ‘Me Too’ golpea al PSOE: todos los casos de acoso sexual que han estallado en los últimos días y han acentuado su crisis interna

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 14 diciembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

DEPORTES

El exfutbolista del Atlético que

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”

Jorge Martín habla sobre su grave accidente en el GP de Qatar: “Me dijo que estaba seguro de que iba a morir”

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”