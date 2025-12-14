Espana agencias

Francia avisa de que "no es posible" un acuerdo UE-Mercosur a costa de los agricultores

París, 14 dic (EFECOM).- Francia ha advertido este domingo de que "no es posible" un acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur que ponga en riesgo a los agricultores franceses, en vísperas de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que debería aprobar en Bruselas el pacto de libre comercio entre ambas regiones.

"Las exigencias de Francia están lejos de ser aceptadas. Y un acuerdo que exponga a nuestros agricultores no es posible", ha alertado la ministra de Agricultura, Annie Genevard, en declaraciones a la radio Europe 1.

Los agricultores franceses, en pie de guerra en este momento contra la normativa que obliga a sacrificar los rebaños bovinos en los que se detecte algún caso de dermatosis nodular contagiosa, denuncian también el acuerdo de libre comercio con el Mercosur por temor a la llegada de productos sudamericanos más baratos gracias a unas normas menos estrictas que las europeas.

"Para nosotros, este tratado es inaceptable en su forma actual", ha afirmado el ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, en otra entrevista publicada hoy por el diario económico Les Echos.

Lescure ha recordado que Francia ha establecido "tres condiciones para su acuerdo: cláusulas de salvaguardia sólidas y operativas, sobre las que el Parlamento Europeo votará este martes; medidas similares para proteger a nuestros ciudadanos y garantizar una competencia leal aplicando las mismas normas a los productos importados que a los productos europeos; y controles a las importaciones".

"Estamos a la espera de ver si se cumplen estas condiciones", ha respondido al ser preguntado sobre si la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recibirá la próxima semana el mandato de los líderes europeos para firmar el acuerdo con Mercosur el 20 de diciembre en Brasil, como tenía previsto.

Lescure ha incidido en que la Unión Europea es "la principal potencia comercial del mundo y también es el mayor mercado desarrollado del mundo", con lo que los acuerdos comerciales "pueden ser beneficiosos siempre que sean equilibrados y todos respeten las normas".

En su opinión, esa base de equilibrio "ya no es así. Europa sigue abierta, pero también debe saber cómo protegerse de prácticas desleales cuando sea necesario. Nuestro reto hoy es avanzar con nuestros aliados en alianzas que beneficien a todos", ha defendido. EFECOM

