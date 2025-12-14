Espana agencias

El Senado tendrá el último control al Gobierno del año y la declaración de Santos Cerdán

Fernando Labrador

Madrid, 14 dic (EFE).- La semana entrante, antes de que el domingo Extremadura vaya a las urnas, el protagonismo parlamentario recaerá en el Senado, porque es donde el Gobierno responderá en la última sesión de control de 2025 y porque comparecerá Santos Cerdán en la comisión Koldo.

No obstante, el Congreso reclamará también la atención mediática, pese a haber terminado ya su actividad ordinaria por este año.

Y esto debido a que el PP intenta promover un pleno extraordinario para que Pedro Sánchez dé explicaciones sobre los últimos escándalos de presunta corrupción y acoso sexual, sin esperar a febrero.

Para ello, la propuesta lanzada por Alberto Núñez Feijóo necesita que su solicitud la firme una mayoría absoluta de diputados.

En el caso de que consiguiera los apoyos, estará por ver cuándo podría celebrarse, porque, aunque la pretensión de Feijóo es que sea esta semana, en los días siguientes Sánchez tendrá Consejo Europeo en Bruselas.

En cualquier caso, este martes se reunirá la Mesa de la Cámara Baja, y aunque justo después se celebrará la copa de navidad tradicional por estas fechas, no parece que será festivo ese encuentro previo presidido por Francina Armengol.

A la misma hora, en la Cámara Alta se estará celebrando el último pleno de 2025, con varios debates por la mañana, incluida una reprobación a la ministra de Sanidad, Mónica García, y con el control al Gobierno por la tarde.

A las preguntas de asuntos de actualidad que recibirán los ministros socialistas en el Senado se sumarán alusiones a las denuncias de acoso sexual que han llevado a varias dimisiones en el partido.

Entre ellas, la renuncia de un senador del PSOE, Javier Izquierdo, quien el viernes formalizó su baja.

No acudirá ya Izquierdo al pleno del martes, pero sí podría hacerlo José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, quien hasta el viernes era también senador del PP, pero que ahora tendrá que integrarse en el grupo Mixto.

El viernes, Landaluce registró su baja del grupo del PP, dos días después de que trascendiera una denuncia del PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por un presunto acoso sexual a concejalas de su partido.

Será un pleno de una única jornada, y el miércoles volverá la comisión de investigación del caso Koldo a tener el foco político, con una de las más destacadas comparecencias del casi centenar celebrado; será la número 98, en concreto.

Declarará Santos Cerdán, convocado tras salir de la cárcel de Soto del Real, donde permaneció cinco meses en prisión provisional.

Regresará de nuevo a la comisión Koldo, en la que ya compareció el 30 de abril de 2024, cuando aún era diputado y secretario de Organización del PSOE.

Además, la Mesa del Senado se reunirá este lunes y está previsto que apruebe el inicio de la renovación del tercio de los vocales del Tribunal Constitucional que le corresponde a la Cámara Alta cada nueve años.

Como formalmente le toca, el Senado solicitará a los parlamentos autonómicos que le remitan las candidaturas.

Será papel mojado, sin embargo, si no hubiera un acuerdo entre el PSOE y el PP, que se requiere debido a la amplia mayoría exigida.

El jueves, las comparecencias en comisión de investigación del Senado serán sobre la gestión de la dana.

Precisamente, será la Joven Orquesta Generalitat Valenciana la que unas horas más tarde dé inicio a la navidad parlamentaria, con un concierto en el antiguo salón de plenos del Senado. EFE

