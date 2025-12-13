Los eternos plazos del AVE Madrid-Badajoz, el tren digno y la apuesta por 'Blablacar'

Mérida, 13 dic (EFE).- Extremadura llega a una nueva cita electoral sin tener resuelto su déficit histórico de transportes y conexiones con España y dentro de la región, porque, aunque se avanza, no lo hace al ritmo deseado y prometido, con nuevos plazos para la alta velocidad Madrid-Badajoz y pocos avances en autovías, por lo que no extraña que la opción del 'Blablacar' gane adeptos.

Y es que, según el último informe de esta aplicación de coche compartido, durante el último año se ha conseguido conectar ya el 98 por ciento de los municipios extremeños (379 de los 388), cuatro puntos más que en 2021, y Extremadura se sitúa entre las CCAA más conectadas de España a través de 'Blablacar'.

En materia ferroviaria, en lo que se refiere al tren de alta velocidad, lo último es el acuerdo de la Comisión Europea, que de manera oficial fija los plazos de ejecución y de entrada en servicio de los tramos de la línea Madrid-Lisboa, incluidos los del territorio extremeño.

Este informe fija el tiempo de viaje entre Lisboa y Madrid sin paradas en cinco horas en 2030 (dos décadas después de aquel lejano ya 2010 que se dio como primera fecha) y en 3 horas en 2034.

De cumplirse las previsiones, expertos, como los del Club Senior de Extremadura, entienden que el viaje entre Madrid y Badajoz sería de tres horas en 2030 y dos en horas en 2034.

Sin embargo, para alcanzar ese anhelo histórico es necesario que el tramo Plasencia-Talayuela esté finalizado en 2028 y electrificada la vía convencional desde Talayuela hasta Humanes, al margen del escollo que supone el tramo por Castilla-La Mancha (Talayuela-Toledo).

Según este informe, dentro de Extremadura también queda por definir una estación en el bypass de Mérida y no se ha completado la instalación del sistema de gestión del tráfico ferroviario (ERTMS), entre otras cuestiones.

No obstante, sí se han producido mejoras en el servicio y el tren extremeño es quizás "un poco más digno", tanto en frecuencias como en el equipamiento que lo presta, con reducción importante de las incidencias, que durante un tiempo fueron portada informativa "un día sí y otro también'.

Así, desde el pasado junio se cuenta con tres frecuencias de larga distancia en Alvia (tren híbrido) y nuevos horarios, con parada en Plasencia, lo que permite conectar por primera vez Badajoz y Cáceres en 46 minutos, y adaptarse mejor a las necesidades de los que se desplazan a la capital de España por motivos profesionales o administrativos.

También ha habido ampliación de los actuales servicios Regional Exprés Badajoz-Puertollano y Regional Exprés Puertollano-Badajoz y desde el 1 de diciembre hay cuatro nuevas frecuencias Avant -dos por sentido- que unen Badajoz y Cáceres en apenas 46 minutos, con lo que estrena el uso de trenes de altas prestaciones en servicios de Media Distancia.

Estas mejoras han tenido su reflejo en un aumento considerable en el número de viajeros que optan por el tren para sus desplazamientos, a lo que también han ayudado las bonificaciones puestas en marcha.

Sin embargo, en carreteras los avances no son tan palpables, como es el caso de la autovía Cáceres-Badajoz, que permitirá acabar con la "insólita" situación de ser las do únicas capitales de provincia en España que no están conectadas por este tipo de vía.

Esta obra avanza "dentro de los plazos oportunos", según defiende el Gobierno central, frente a las críticas de la Junta, que reprocha que se lleven tres años para construir el primer tramo entre Cáceres y el río Ayuela y quedan todavía siete tramos más.

Para otras largamente reclamadas, como la A-43, que unirá Extremadura con el Levante; la A-81, con Córdoba y Granada, o la que comunicaría la autonómica EX-A1 con la frontera portuguesa, habrá que seguir esperando.

En cuanto al transporte aéreo, se han incrementado las ofertas en vuelos, pero el aeropuerto de Badajoz sigue con el hándicap de tener que cancelar cuando la niebla impide salidas o aterrizajes por falta de un sistema necesario, cuya implantación está en estudio ante el eterno, aquí también, cruce de reproches sobre quién es el culpable. EFE

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 22852081 y otros)