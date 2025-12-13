Espana agencias

John Cena y su último ‘You Can’t See Me’

Juan Carlos Ochoa Acosta

Redacción Deportes, 12 dic (EFE).– John Cena camina hacia la luz cruda del último reflector con la serenidad inusual de quien comprende un hecho inexorable. Su historia, escrita sobre la lona durante más de dos décadas, ya pertenece a la memoria ajena.

La Capital One Arena de Washington D.C. abre sus puertas este sábado bajo una atmósfera densa. El vestuario cede el paso a 'el Gladiador' para su acto final.

Con Cena la lucha libre profesional pasó por una transformación total, desde el ingreso a la WWE como un musculoso muchacho de West Newbury (Massachussets) hasta su conversión en un símbolo global.

El luchador comunicó su retirada tras una 'gira de despedida' que sacudió los cimientos de la industria en el verano de 2024. Aquel anuncio desplegó una agenda cargada de emoción en cada escenario.

El itinerario incluyó nombres vitales en su leyenda como Cody Rhodes, CM Punk, Randy Orton, Brock Lesnar, A.J. Styles y Sarni Zayn. Cada duelo recuperó capítulos dorados y los aficionados comentan esos combates con la misma reverencia que los clásicos.

Para este adiós, la WWE diseñó el torneo The Last Time is Now ('La Última vez es ahora'). El objetivo era seleccionar al rival definitivo del 17 veces campeón.

Comenzó simbólicamente en Boston, la casa del ídolo, y Walter Hahn 'Gunther' avanzó con autoridad marcial. El austriaco superó a Lacey Evans, Carmelo Hayes y Solo Sikoa hasta su victoria decisiva ante LA Knight en Austin el 5 de diciembre.

Ese triunfo le otorgó el derecho al combate histórico.

El duelo representa mucho más que un cruce generacional. Equivale al cierre para una figura transversal. John Felix Anthony Cena Jr., nacido el 23 de abril de 1977, acumula 26 años de carrera.

A sus 48 años, conserva la mirada fiera de su debut en 2002 ante Kurt Angle, cuando dijo dos palabras decisivas: 'Ruthless Aggression'.

El público descubrió entonces a un talento con presencia física y un desparpajo verbal capaz de romper moldes. Sin embargo, un riesgo de despido temprano lo obligó a la reinvención.

Adoptó la identidad del 'Doctor of Thuganomics', improvisando rimas hirientes con una cadena al cuello. Esa versión rebelde lo impulsó hacia la popularidad masiva y lo llevó hasta WrestleMania XX, donde capturó su primer campeonato de Estados Unidos.

Desde 2005 se tornó la cara de la empresa. Ganó su primer Campeonato de la WWE en WrestleMania 21. Comenzaba una década de su protagonismo absoluto.

Cena asumía construyó rivalidades épicas contra Adam Copeland 'Edge', Orton, 'la Roca' Dwayne Johnson y CM Punk, quienes delimitaron una época dorada de audiencia televisiva.

Su ética de trabajo validó su lema de vida. Incluso su transición a Hollywood ocurrió sin dramas. El actor creció con papeles como Peacemaker, pero el luchador nunca olvidó sus raíces.

La lealtad definió su relación con la compañía, regresando siempre que el calendario lo permitió.

La 'Gira de Despedida' de 2025 ratificó su vigencia atlética. En ese tour ganó su campeonato mundial número 17 al vencer a Rhodes en WrestleMania 41, rompiendo el empate histórico con Ric Flair.

Meses después, en noviembre, alcanzó el estatus de Grand Slam Champion al derrotar a Dominik Mysterio y capturar el Campeonato Intercontinental, el único trofeo ausente en su vitrina.

Los datos impresionan, pero no explican el fenómeno. Su récord de más de 650 deseos cumplidos en la fundación Make-A-Wish expresa el respeto profundo hacia su comunidad.

Incluso el origen de su gesto, 'You can’t see me' ("No puedes verme"), surgió de una anécdota doméstica cuando su hermano Sean lo retó a imitar un baile del rapero Tony Yayo.

John adoptó el movimiento de la mano frente a la cara como símbolo de una velocidad inalcanzable.

La Capital One Arena aguarda a un gran público. Gunther espera en el ring con solemnidad y sabe que compartirá un espacio irrepetible.

El europeo representa el futuro inmediato, pero la noche del sábado pertenece a Cena.

El sábado, Cena levantará el brazo por última vez y mirará a las gradas con la paz del deber cumplido. Entonces la WWE perderá a su emblema y la cultura popular despedirá a un gladiador tenaz.

El sonido de la campana marcará el final: John Cena dejará de ser luchador activo para convertirse en un capítulo de la memoria colectiva. Llegó la hora. EFE

