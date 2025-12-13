Espana agencias

El alcalde de Almussafes dimite de todos sus cargos del PSOE pero seguirá como primer edil tras una denuncia por acoso

Guardar

El alcalde Almussafes (Valencia), Toni González, ha anunciado que abandona todos sus cargos orgánicos y solicita su supensión de la militancia del PSOE.

Así lo ha avanzado González este sábado en un comunicado oficial que ha publicado en su perfil de la red social de Instagram, justo un día después de que el PSOE comenzara a investigarlo por una denuncia por acoso sexual y laboral, adelantada por 'eldiario.es' y confirmada a Europa Press por fuentes socialistas, que fue presentada por una mujer identificada con nombres y apellidos, tanto en el canal interno de Antiacoso del PSOE como en el Departamento de Cumplimiento de Normativa. La citada información señala que los hechos se habrían producido en el Ayuntamiento de Almussafes. Por su parte, González negó los hechos.

"Esta dolorosa decisión me permitirá defender mi honorabilidad ante la denuncia falsa que he recibido sin que ello suponga un perjuicio al partido que me ha dado todo, en el que milito desde hace décadas y que llevo en lo más profundo de mi corazón", ha enfatizado el primer edil.

Asimismo, ha aclarado que seguirá trabajando como primer edil de Almussafes "por los vecinos y vecinas", desde el Grupo Mixto Municipal, "encabezando el gobierno local y haciendo realidad el proyecto que los vecinos y vecinas de Almussafes apoyaron masivamente en las urnas", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bildu pide "reconocimiento de todas las víctimas de vulneraciones de derechos" tras el de los etarras 'Txiki' y Otaegi

La portavoz de EH Bildu reclama justicia y reparación para personas afectadas por situaciones similares, tras el reciente reconocimiento estatal a dos miembros de ETA ejecutados por el franquismo, enfatizando la importancia de abordar otros casos aún sin respuesta oficial

Bildu pide "reconocimiento de todas

Otegi y Puigdemont apuestan por la colaboración entre las "naciones" vasca y catalana en una reunión en Waterloo

Dirigentes de EH Bildu y Junts acordaron en Bélgica coordinar agendas soberanistas y fortalecer alianzas políticas en respuesta a desafíos institucionales en España, ampliando la colaboración con otros movimientos independentistas y subrayando la prioridad de vías democráticas para avanzar en sus demandas

Otegi y Puigdemont apuestan por

Peramato se estrena como fiscal general del Estado expresando su "admiración" a García Ortiz

Apuesta por fortalecer el papel del Ministerio Público en el acceso a la justicia, con énfasis en combatir la violencia de género y promover reformas que acerquen el sistema a los ciudadanos, dentro de una estrategia de renovación institucional

Peramato se estrena como fiscal

Ábalos será juzgado en el Supremo por la trama de mascarillas aunque renuncie a su acta de diputado

El alto tribunal mantiene la jurisdicción sobre José Luis Ábalos por supuesta implicación en un esquema de corrupción al adquirir material sanitario durante la pandemia, a pesar de que el exministro aún no presentó su renuncia formal como diputado

Ábalos será juzgado en el

El PNV, "preocupado" por los casos de corrupción en el PSOE, pide "serenidad" sobre el futuro de la legislatura

Diversas renuncias, arrestos e investigaciones en torno a figuras del socialismo español reavivan el debate sobre la fortaleza institucional, mientras el nacionalismo vasco urge cautela, defensa de la transparencia y evaluación separada de cada indicio bajo escrutinio judicial

El PNV, "preocupado" por los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La operación ‘Pecadora’: intervenidos en

La operación ‘Pecadora’: intervenidos en Alicante más de 1.300 DVDs con telenovelas enteras pirateadas que una mujer vendía por Milanuncios

Pesadilla antes de Navidad en el PSOE: una semana con un ‘Me Too’ y nuevos escándalos de corrupción que ponen a Pedro Sánchez en una situación “insoportable”

Vox se encuentra con ventaja fuera de los gobiernos y afronta su hora de la verdad en Extremadura y Aragón: “Su discurso se debilita si es parte de la élite”

La Siberia Extremeña protagonista por un día en la agenda de Feijóo

Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE en Galicia por discrepancias con el partido tras las denuncias de acoso sexual contra José Tomé

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Ferrovial se convierte en la primera empresa de origen español en entrar en el Nasdaq 100

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas