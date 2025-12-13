Espana agencias

32-31. Victoria del Bada Huesca a base de coraje ante un combativo Torrelavega

Guardar

Huesca, 13 dic (EFE).- El Bada Huesca ha logrado una emocionante victoria sobre el BM Torrelavega (32-31) en un partido duro, intenso y lleno de emoción donde se impuso el conjunto oscense a base de coraje y sobre todo fe en el triunfo, frente a un rival que estuvo que no pudo superarlo.

Comenzó bien el partido el Bada Huesca a base de una buena defensa, segura y férrea mientras que delante también tuvieron claridad a la hora de encarar la portería contraria y en los lanzamientos bastantes certeros, lo que le supuso ir por delante en el electrónico desde el comienzo.

Como no reaccionaba BM Torrelavega su técnico, Jacobo Cuétara, tuvo que pedir tiempo para que su equipo cambiara de actitud ya que estaba siendo superado en todas las líneas por los oscenses, pero tampoco llegó la reacción del conjunto cántabro que siguió siendo superado y estando a merced de los locales, que le hacían un partido muy incómodo.

Bada Huesca hizo un gran derroche de fuerzas que fue lo que le permitió ir siempre por delante en el electrónico durante toda la primera parte, con diferencias de cuatro goles en la mayor parte de los primeros treinta minutos, que indigestó al rival que no sabía por donde meter mano a un rival que a base de coraje les superaban, además de tener delante un portero como Tekaya que tenía buenas intervenciones.

Tras el descanso BM Torrelavega salió más enchufado al partido y eso hizo que empezara a recortar la desventaja en los primeros minutos de la segunda mitad (20-19) y que el entrenador del Bada Huesca, José Nolasco, pidiera tiempo viendo que su equipo no estaba metido en el partido y que se podía ir toda la ventaja que tenían en el marcador.

Volvió otra vez Bada Huesca a coger aire con cuatro goles de ventaja (24-20) luchando en cada acción como si fuera la última del partido, que ya entró en una lucha sin cuartel, por parte de ambos equipos, con el equipo oscense que no daba un balón por perdido y el equipo cántabro que quería pero no podía hacerse con el partido.

BM Torrelavega empató el partido a falta de diez minutos para el final en medio de un partido bronco, con muchas exclusiones de dos minutos de los visitantes, que no acabó de aprovechar Bada Huesca en las superioridades de jugadores en la pista, entrando el encuentro en una emoción que puso a prueba a los dos equipos con empate en el marcador (30-30) a falta de tres minutos, y poco después con un gol a favor de los locales a falta de cinco segundos para el final que no han sabido aprovechar los visitantes.

Ficha Técnica:

32 - Bada Huesca: Tekaya (po), Daniel Pérez (8), Fabricio (1), Suárez (0) Alfonso Rodriguez (1), Nasarre (0), Tchitombi (4), Charly Pérez (1), Parera (8), Oscar García (3), Nenadic (0), Saa (1), Frank Cordiés (5), Samuel Cordiés (1), Decssi (po).

31 - BM Torrelavega: Tercariol (po), Moyano (2), Silva (1), Rubiño (1), Scort (7), Muñoz (4), Juanjo Fernández (0), Lombilla (0), Prokop (4), Martínez (4), Aja (4), Cangiani (0), Jurkovic (3), Maestro (1), Angel Fernández (), Calle (po).

Arbitros: Huertas y García. Excluyeron dos minutos por parte del Bada Huesca a ; y por parte del BM Torrelavega a Moyano, Cangiani, Aja y Lombilla.

Marcador cada cinco minutos: 4-2; 8-4, 10-6; 11-7; 14-10; 18-13 (Descanso); 19-17; 22-19; 25-24; 27-27, 30-28; 32-31(Final).

Incidencias: Partido correspondiente a la décimo tercera jornada de la ASOBAL Nexus Energía entre el Bada Huesca y BM Torrelavega disputado en el palacio de los deportes de Huesca ante 1.294 espectadores.

1010601

mp/asc

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Jimbee, el Movistar y el Palma ganan y sacan billete para la Copa de España

Infobae

Hecher Sosa, peleador de la UFC: "Sueño con entrar algun dia en el top 15 de la UFC"

Infobae

Ayuso asegura que "desgobierna una mafia" que quiere "desmembrar" España: "Es el momento de decir las cosas como son"

Ayuso asegura que "desgobierna una

El Valencia solicita a la FEB aplazamiento del partido matinal femenino ante el Zaragoza

Infobae

Casimiro: "Tenerife juega muy bien al baloncesto"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez niega que este sea

Sánchez niega que este sea su peor momento como presidente y descarta rotundo un adelanto: “Tenemos un proyecto que no acaba en 2027″

Pedro Sánchez nombrará a otra mujer como portavoz del Gobierno en sustitución de Pilar Alegría

Interior cesa al jefe de la Policía Nacional en Lleida, un comisario condenado en 2003 por acoso sexual a una subordinada

La UCO señala a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso por inflar un 50% contratos de Enusa adjudicados a Acciona

La jueza pide aclarar si pueden recuperarse los mensajes de WhatsApp borrados que el jefe de gabinete de Mazón intercambió con el expresident el día de la DANA

ECONOMÍA

Precio del aceite de oliva

Precio del aceite de oliva en España este 15 de diciembre

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 15 diciembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Trabajo pacta con los sindicatos más días de permiso por duelo y nuevos derechos para acompañamiento familiar

Precio de la luz sigue subiendo: estas son las tarifas por hora para este martes 16 de diciembre

DEPORTES

Un extenista avisa sobre lo

Un extenista avisa sobre lo que ocurrirá en el Open de Australia: “Djokovic tiene todas las posibilidades de volver a ganar”

Aston Martin empieza a ver los frutos de su trabajo de preparación de cara a 2026: es un candidato real al título en la nueva era de la Fórmula 1

Marc Márquez habla sobre cómo es pilotar una moto de MotoGP: “Son incómodas”

Ilia Topuria denuncia un intento de extorsión: “Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1