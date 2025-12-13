32-31. Victoria del Bada Huesca a base de coraje ante un combativo Torrelavega

Huesca, 13 dic (EFE).- El Bada Huesca ha logrado una emocionante victoria sobre el BM Torrelavega (32-31) en un partido duro, intenso y lleno de emoción donde se impuso el conjunto oscense a base de coraje y sobre todo fe en el triunfo, frente a un rival que estuvo que no pudo superarlo.

Comenzó bien el partido el Bada Huesca a base de una buena defensa, segura y férrea mientras que delante también tuvieron claridad a la hora de encarar la portería contraria y en los lanzamientos bastantes certeros, lo que le supuso ir por delante en el electrónico desde el comienzo.

Como no reaccionaba BM Torrelavega su técnico, Jacobo Cuétara, tuvo que pedir tiempo para que su equipo cambiara de actitud ya que estaba siendo superado en todas las líneas por los oscenses, pero tampoco llegó la reacción del conjunto cántabro que siguió siendo superado y estando a merced de los locales, que le hacían un partido muy incómodo.

Bada Huesca hizo un gran derroche de fuerzas que fue lo que le permitió ir siempre por delante en el electrónico durante toda la primera parte, con diferencias de cuatro goles en la mayor parte de los primeros treinta minutos, que indigestó al rival que no sabía por donde meter mano a un rival que a base de coraje les superaban, además de tener delante un portero como Tekaya que tenía buenas intervenciones.

Tras el descanso BM Torrelavega salió más enchufado al partido y eso hizo que empezara a recortar la desventaja en los primeros minutos de la segunda mitad (20-19) y que el entrenador del Bada Huesca, José Nolasco, pidiera tiempo viendo que su equipo no estaba metido en el partido y que se podía ir toda la ventaja que tenían en el marcador.

Volvió otra vez Bada Huesca a coger aire con cuatro goles de ventaja (24-20) luchando en cada acción como si fuera la última del partido, que ya entró en una lucha sin cuartel, por parte de ambos equipos, con el equipo oscense que no daba un balón por perdido y el equipo cántabro que quería pero no podía hacerse con el partido.

BM Torrelavega empató el partido a falta de diez minutos para el final en medio de un partido bronco, con muchas exclusiones de dos minutos de los visitantes, que no acabó de aprovechar Bada Huesca en las superioridades de jugadores en la pista, entrando el encuentro en una emoción que puso a prueba a los dos equipos con empate en el marcador (30-30) a falta de tres minutos, y poco después con un gol a favor de los locales a falta de cinco segundos para el final que no han sabido aprovechar los visitantes.

Ficha Técnica:

32 - Bada Huesca: Tekaya (po), Daniel Pérez (8), Fabricio (1), Suárez (0) Alfonso Rodriguez (1), Nasarre (0), Tchitombi (4), Charly Pérez (1), Parera (8), Oscar García (3), Nenadic (0), Saa (1), Frank Cordiés (5), Samuel Cordiés (1), Decssi (po).

31 - BM Torrelavega: Tercariol (po), Moyano (2), Silva (1), Rubiño (1), Scort (7), Muñoz (4), Juanjo Fernández (0), Lombilla (0), Prokop (4), Martínez (4), Aja (4), Cangiani (0), Jurkovic (3), Maestro (1), Angel Fernández (), Calle (po).

Arbitros: Huertas y García. Excluyeron dos minutos por parte del Bada Huesca a ; y por parte del BM Torrelavega a Moyano, Cangiani, Aja y Lombilla.

Marcador cada cinco minutos: 4-2; 8-4, 10-6; 11-7; 14-10; 18-13 (Descanso); 19-17; 22-19; 25-24; 27-27, 30-28; 32-31(Final).

Incidencias: Partido correspondiente a la décimo tercera jornada de la ASOBAL Nexus Energía entre el Bada Huesca y BM Torrelavega disputado en el palacio de los deportes de Huesca ante 1.294 espectadores.

