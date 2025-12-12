Piden 4 años de prisión a un pastor por apropiarse de medio millón de euros de su iglesia

Madrid, 12 dic (EFE).- La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales cuatro años de prisión para un pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de la Sierra Oeste de Madrid acusado de apropiarse de más medio millón de euros de la entidad religiosa procedentes de donaciones de los fieles.

La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado para el martes el juicio, en el que T.G.M. se sentará en el banquillo acusado de un delito de apropiación indebida, por el que el fiscal solicita además que sea condenado a 3.000 euros de multa y a indemnizar a la citada iglesia en 516.271 euros por las cantidades que sacó de la cuenta de la entidad religiosa y que no han sido recuperadas.

En su escrito de acusación el Ministerio público relata que el acusado siendo pastor de dicha iglesia se valió de su poder de disposición de la cuenta corriente de la misma para apoderarse de diversas cantidades de dinero mediante 17 reintegros y transferencias a la suya particular entre los años 2016 y 2017.

Añade que el desfalco correspondiente a estos reintegros y transferencias ascendió a 516.271 euros procedentes de donaciones de los fieles.

La Fiscalía explica que el acusado nunca tuvo nómina, compró un coche a su nombre y entregó parte de esas cantidades a su hijo para la adquisición de una vivienda en Boadilla del Monte (Madrid).

Los miembros de la iglesia no tuvieron conocimiento hasta 2020 del destino que el acusado dio a las donaciones recibidas. EFE