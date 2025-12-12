Espana agencias

Piden 4 años de prisión a un pastor por apropiarse de medio millón de euros de su iglesia

Guardar

Madrid, 12 dic (EFE).- La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales cuatro años de prisión para un pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de la Sierra Oeste de Madrid acusado de apropiarse de más medio millón de euros de la entidad religiosa procedentes de donaciones de los fieles.

La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado para el martes el juicio, en el que T.G.M. se sentará en el banquillo acusado de un delito de apropiación indebida, por el que el fiscal solicita además que sea condenado a 3.000 euros de multa y a indemnizar a la citada iglesia en 516.271 euros por las cantidades que sacó de la cuenta de la entidad religiosa y que no han sido recuperadas.

En su escrito de acusación el Ministerio público relata que el acusado siendo pastor de dicha iglesia se valió de su poder de disposición de la cuenta corriente de la misma para apoderarse de diversas cantidades de dinero mediante 17 reintegros y transferencias a la suya particular entre los años 2016 y 2017.

Añade que el desfalco correspondiente a estos reintegros y transferencias ascendió a 516.271 euros procedentes de donaciones de los fieles.

La Fiscalía explica que el acusado nunca tuvo nómina, compró un coche a su nombre y entregó parte de esas cantidades a su hijo para la adquisición de una vivienda en Boadilla del Monte (Madrid).

Los miembros de la iglesia no tuvieron conocimiento hasta 2020 del destino que el acusado dio a las donaciones recibidas. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Hazte Oír se querella contra Francisco Salazar por presunto acoso sexual

La acción judicial involucra a ex altos funcionarios de Moncloa, acusados de encubrir conductas atribuidas a Francisco Salazar, mientras la asociación enfatiza la insuficiencia de las respuestas institucionales y exige mayor rigor en la investigación del caso

Hazte Oír se querella contra

Bolaños admite que los casos de acoso en el PSOE "duelen y repugnan" y asume que las mujeres puedan sentir "decepción"

El debate político se intensificó tras denuncias contra dirigentes socialistas, generando cuestionamientos al manejo interno, la respuesta institucional y el impacto de estos casos en la confianza de las mujeres respecto a sus derechos y la protección estatal

Bolaños admite que los casos

Urtasun tacha de "atropello" la sentencia del Supremo contra García Ortiz: "No es digna de un Estado de Derecho"

El ministro Ernest Urtasun denunció que la resolución contra Álvaro García Ortiz carece de fundamentos sólidos y refleja motivaciones ajenas al ámbito legal, señalando que vulnera los principios fundamentales y la independencia judicial, según detalló la fuente

Urtasun tacha de "atropello" la

Muere un hombre en el incendio de una vivienda en Betanzos (A Coruña)

Infobae

El exjefe de gabinete de Mazón niega que sus mensajes a Salomé Pradas fueran del president

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Llegan a España las pastillas

Llegan a España las pastillas de heroína de Colombia: la Policía realiza la primera incautación de la historia en Madrid

La Justicia española avala el derecho de un salvadoreño a la nacionalidad por origen sefardí

Ningún hospital privado se ha presentado al contrato de la Comunidad de Madrid para que enfermos de cáncer puedan recibir protonterapia

El PP encuentra en María Jesús Montero un filón para su ofensiva contra la “corrupción” del Gobierno de Sánchez: “Es el otro nexo”

La cena secreta en un reservado de Madrid donde un empresario canadiense agasajó a sus nueve invitados con vinos que cuestan 200.000 euros

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 12 diciembre

El Ibex 35 supera la barrera de los 17.000 puntos por primera vez en la historia del índice

Precio del oro en España hoy viernes 12 de diciembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

El Gobierno multa con 3,6 millones a Alquiler Seguro por cobros indebidos a inquilinos

DEPORTES

El atleta español Mo Katir

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo

Paddy Pimblett, rival de Topuria, sobre el parón del campeón: “No nos caemos bien, pero le deseo todo lo mejor con su familia”