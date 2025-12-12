Moore Threads, alternativa china a Nvidia, cae casi un 20 % tras advertir de pérdidas

Shanghái (China), 12 dic (EFECOM).- Las acciones del fabricante chino de chips para inteligencia artificial (IA) Moore Threads, alternativa del gigante asiático para Nvidia, llegaron a caer un 19,45 % hoy al advertir de pérdidas de hasta 165 millones de dólares en 2025 tras dispararse un 650 % en los días posteriores a su salida a bolsa.

Los títulos, cotizados en la Bolsa de Shanghái, abrieron con una bajada del 6,6 % y, tras recuperarse parcialmente del mencionado desplome, registrado en los primeros minutos de la sesión, experimentaban un aún notable descenso del 9,04 % hacia las 10:30 hora local (02:30 GMT).

En un comunicado remitido hoy al parqué shanghainés, Moore Threads advierte: "Las acciones podrían afrontar riesgos de bajada tras subir demasiado rápido a corto plazo, y los inversores podrían afrontar riesgos bursátiles considerables".

El documento apunta que las proyecciones internas de la tecnológica para este ejercicio pasan por unas pérdidas netas de entre 730 y 1.168 millones de yuanes (entre 103 y 165 millones de dólares, entre 88 y 141 millones de euros). La firma indicó recientemente que no espera obtener beneficios hasta 2027.

Además, Moore Threads apunta que los nuevos productos que presentará durante una anticipada conferencia de desarrolladores "todavía no han generado ingresos" y aún suponen "incertidumbres" en materia de acogida por parte de clientes, competencia en el mercado, capacidad de producción o retrasos tecnológicos.

En ese evento, que se celebrará en Pekín a finales de este mes, Moore Threads presentará su nueva 'arquitectura' para tarjetas gráficas y un plan de acción para competir con la popular plataforma CUDA de Nvidia, la cual permite a los programadores aprovechar la potencia de esos componentes para desarrollar aplicaciones.

En cualquier caso, el punto más bajo que marcaron hoy sus acciones supone igualmente multiplicar casi por siete (+563 %) el precio fijado por la empresa para su oferta pública de acciones.

Moore Threads es una de las tecnológicas locales que se han beneficiado de la salida forzada de la estadounidense Nvidia del mercado chino a causa de las restricciones impuestas por Washington a la exportación de ciertos chips avanzados en el marco de la guerra comercial que libra desde hace años con Pekín, así como de la apuesta del Gobierno chino por la autosuficiencia tecnológica.

Fundada en 2020 precisamente por una antiguo directivo de Nvidia, Zhang Jianzhong, la compañía operó inicialmente en el sector de las tarjetas gráficas antes de reorientarse hacia los aceleradores de IA, empleados en los modelos extensos de lenguaje en los que se basan las principales aplicaciones de esta tecnología.

En 2023, Estados Unidos la añadió a una lista negra de empresas a las que restringe el acceso a tecnologías clave, lo que se tradujo en despidos y en una reorganización interna que, no obstante, ha dado paso al presente optimismo entre los inversores, los cuales apuestan por alternativas locales -por ejemplo, la firma de diseño de chips Cambricon- ante las prolongadas tensiones con Washington. EFECOM