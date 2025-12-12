Grant Thornton incorpora al despacho de abogados Font Digital Law

Grant Thornton ha anunciado este viernes la incorporación de Font Digital Law, despacho de abogados fundado en Barcelona y especializado en Derecho Digital y Tecnológico, con 14 años de trayectoria prestando asesoramiento jurídico a empresas inmersas en procesos de innovación, digitalización y gestión avanzada de datos.

Esta integración "permitirá a la firma ofrecer una respuesta aún más completa a la evolución tecnológica del entorno empresarial nacional, combinando el conocimiento jurídico tradicional con la experiencia especializada en tecnología que demanda el mercado actual", informa Grant Thornton en un comunicado.

Font Digital Law está especializada en ámbitos como la protección de datos, los contratos tecnológicos la propiedad intelectual en entornos online, la ciberseguridad, y la regulación de servicios digitales.

Con más de 350 clientes y 800 proyectos asesorados para empresas españolas e internacionales, la firma se ha posicionado "como un actor clave en la protección jurídica de activos intangibles y en el cumplimiento normativo asociado a plataformas y servicios digitales".

La integración "responde a la creciente demanda de soluciones jurídicas que acompañen la transformación digital de empresas de todos los sectores", añaden.