Elevan a fase de emergencias el Plan de inundaciones por lluvias en Huelva, Cádiz y Málaga

Málaga/Huelva, 12 dic (EFE).- Andalucía ha elevado el Plan ante el riesgo de Inundaciones a la fase de emergencias situación operativa 1 ante la previsión de lluvias muy intensas durante la noche y madrugada en el litoral de Huelva y Cádiz y en la zona occidental de Málaga.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha decretado esta elevación, según ha informado el servicio 112 Andalucía de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). Además, el consejero ha escrito en sus perfiles en redes sociales:"¡NO te la juegues! Quédate en casa".

Ha señalado que, en caso de inundación, se suba a la parte más alta de la vivienda y ha recomendado evitar sótanos y plantas bajas.

La fase de emergencia se refiere a un fenómeno que implica daños -o cuando en razón de oportunidad así lo considere la Dirección del Plan- y por la que son puestas en práctica las medidas necesarias para el socorro y la protección de las personas o bienes.

La situación operativa 1 abarca emergencias que pueden controlarse mediante el empleo de los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía, o con apoyos puntuales de recursos cuya movilización no requiera de una coordinación específica por los órganos centrales del Sistema Nacional de Protección Civil.

El Plan de Emergencia ante Riesgo de Inundaciones permanecía activado en fase de preemergencia, situación operativa 0, desde el pasado miércoles a las 14:00 al elevar la Aemet de amarillo a naranja el aviso por lluvias en la provincia de Huelva.

Ante los avisos de lluvia, el 112 recomienda extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y garantizar la seguridad. En días de fuertes precipitaciones y tormentas, es preferible evitar los desplazamientos por carretera.

Si es imprescindible viajar, es importante informarse, antes de salir, del estado de las carreteras por las que se va a transitar y una vez en camino seguir las indicaciones de paneles informativos y de los agentes de la autoridad, así como mantenerse informado a través de medios de comunicación y redes sociales de la previsión meteorológica.

Con lluvia al volante se debe disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Nunca hay que cruzar por una zona inundada o con balsas de agua.

Si se ha cruzado por cualquier motivo una zona anegada, después hay que probar con ligeras pulsaciones los frenos. Si además uno se ve sorprendido por una fuerte crecida de agua dentro del vehículo, hay que prepararse para abandonarlo inmediatamente cuando el agua sobrepase el eje de la rueda.

Tampoco se debe acampar ni estacionar cerca de los cauces de los ríos aunque estén secos para evitar ser sorprendidos por una súbita crecida de agua.

El 1-1-2 recomienda mantener la calma y seguir las informaciones de fuentes oficiales en redes sociales y medios de comunicación para evitar rumores y falsas informaciones. EFE

