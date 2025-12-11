Sumar exige al PSOE que investigue si hay más corrupción en sus filas y ve "horrible" que solo reaccione a posteriori

En caso de que los tribunales confirmen la presencia de una estructura de corrupción dentro de diferentes ramas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Sumar considera necesario evaluar las consecuencias políticas y la ubicación de su formación dentro del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, según consignó el medio de referencia. Esta postura, planteada por Enrique Santiago, portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y dirigente de Izquierda Unida, indica que una resolución judicial desfavorable modificaría las relaciones y la estrategia de colaboración en la coalición de gobierno actual. Santiago subrayó que la percepción pública y la estabilidad institucional podrían verse comprometidas por la reiteración de investigaciones y detenciones vinculadas a miembros o extrabajadores del PSOE.

Según informó el medio citado, Sumar exigió a la dirección socialista la puesta en marcha de controles internos más rigurosos y el inicio de investigaciones dentro de sus filas para identificar posibles nuevos casos de corrupción. Enrique Santiago explicó que en Izquierda Unida cualquier indicio de irregularidad activa de inmediato protocolos de investigación y la aplicación de medidas preventivas, mecanismo que, a su criterio, debería replicarse en el PSOE. El portavoz enfatizó la urgencia de reformar los métodos de vigilancia y control ante la reincidencia de procedimientos judiciales que afectan la imagen del partido socialista y comprometen la credibilidad institucional.

La intervención pública de Enrique Santiago tuvo lugar tras la decisión de la Audiencia Nacional de ordenar varias detenciones vinculadas a presuntas actividades ilícitas, de acuerdo con el medio de referencia. Entre las personas arrestadas figuran Leire Díez, exmilitante del PSOE que desempeñó cargos de responsabilidad en la formación, Vicente Fernández, ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el empresario Antxon Alonso, y un colaborador cercano al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

El dirigente de Sumar expresó inquietud por la frecuencia y la continuidad con la que aparecen casos en los que personas próximas al PSOE resultan implicadas en investigaciones judiciales. Sumar, según reportó el medio, cuestiona la falta de reacción temprana de la dirección socialista y critica que solo se activen medidas disciplinarias tras la intervención de la justicia o después de que los hechos sean expuestos públicamente, calificándolo de “horrible” en términos de prevención.

Para Enrique Santiago, según publicó el medio, la acumulación de expedientes judiciales alrededor de individuos vinculados al PSOE repercute directamente en la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y genera incertidumbre sobre la estabilidad gubernamental. El portavoz remarcó que la posición tanto de Sumar como de Izquierda Unida consiste en declarar tolerancia cero ante la corrupción en cualquier partido, estableciendo como prioritarios los controles internos y la rápida apertura de expedientes para limitar el impacto mediático y reputacional de estos episodios.

El medio también destacó que Santiago defendió la necesidad de respuestas inmediatas y de la aplicación estricta de los protocolos de prevención interna. Manifestó que únicamente así se previene una difusión continua de noticias sobre presuntos escándalos y se evita el desgaste de la imagen tanto del partido afectado como del propio Ejecutivo. En dicha línea, Sumar sostiene que la adopción de sistemas de control reforzados es la única alternativa para impedir que la agenda social y el funcionamiento de la coalición gubernamental resulten afectados por investigaciones sobre corrupción.

Santiago declaró frente a los medios, según el medio de referencia, que el objetivo de Sumar y de Izquierda Unida es asegurar la continuidad de las políticas sociales y preservar la estabilidad del Gobierno, más allá del contexto creado por las pesquisas legales vinculadas a actores políticos. Rechazó la idea de que los últimos escándalos puedan provocar una descomposición del equipo ministerial, insistiendo en que la prioridad debe ser blindar los avances sociales conseguidos por la coalición.

En cuanto al funcionamiento interno, Enrique Santiago detalló que la actuación inmediata ante cualquier sospecha de irregularidad es un principio incorporado en los estatutos de Izquierda Unida y Sumar. Según detalló el medio, el dirigente considera que este modelo puede servir de referencia para otras organizaciones e insistió en la obligación de endurecer los sistemas de fiscalización y de garantizar transparencia, tanto hacia el interior de los partidos como ante la opinión pública, con el objetivo de mantener la confianza institucional.

Por último, Santiago reiteró que la ejecución de controles y revisiones estrictas representa, según su perspectiva y la de Sumar, la única manera de frenar el deterioro de la credibilidad de las instituciones democráticas. El medio señaló que el dirigente insistió en el refuerzo inmediato y permanente de los mecanismos internos para prevenir nuevas repercusiones derivadas de procedimientos judiciales o exposiciones mediáticas, que podrían alterar el equilibrio político actual y las bases de la coalición.