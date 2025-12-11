Espana agencias

La presidenta del PSOE asegura que Leire Díez ya no tiene "nada que ver" con ellos y espera que la Justicia resuelva

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, se ha desvinculado de la exmilitante socialista Leire Díez --detenida en la víspera por un caso de presunta corrupción en contratos públicos-- asegurando que en este momento no tiene "nada que ver" con los socialistas.

"Ahora mismo Leire Díez no tiene nada que ver con nosotros, eso es así", ha trasladado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso al ser interrogada por su detención a manos de la UCO de la Guardia Civil, en una operación en la que también han sido detenidos el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y Antxón Alonso, socio del 'ex número tres' del PSOE Santos Cerdán en la empresa Servinabar.

En todo caso, ha pedido dejar que la Justicia establezca "lo que ha sucedido", "qué delitos" se han podido cometer y qué respuestas aporta la actuación judicial, toda vez que los hechos investigados se produjeron en una época en la que Díez estaba en el PSOE.

Narbona ha negado sentir miedo por que Díez pueda aportar información que comprometa al PSOE. "Yo desde luego no", ha apuntado a continuación. Finalmente, al ser interrogada sobre si temen que haya más detenidos ha dicho que no lo puede saber.

