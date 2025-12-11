Espana agencias

El presidente de la Abogacía subraya la importancia de defender a los abogados, sobre todo donde enfrentan amenazas

España mantiene sin ratificar el Convenio para la Protección de la Abogacía del Consejo de Europa, mientras líderes del sector jurídico y autoridades advierten sobre el aumento de amenazas e insisten en la urgencia de fortalecer la seguridad profesional en el país

El refuerzo de la autonomía y la protección de quienes ejercen la abogacía se ha convertido en uno de los temas centrales del XIII Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía, donde representantes del sector han insistido en la urgencia de un marco normativo más sólido frente al incremento de amenazas. Según informó el medio, la noticia principal radica en que, a pesar de la adopción del Convenio para la Protección de la Abogacía promovido por el Consejo de Europa, España todavía no ha culminado el proceso formal de ratificación de este instrumento internacional, cuya relevancia en la defensa del acceso democrático a la justicia es considerada esencial por juristas y autoridades.

Tal como consignó la misma fuente, Salvador González, presidente de la Abogacía Española, recordó durante la inauguración del congreso que el Gobierno español ha asumido previamente el compromiso de avanzar en la ratificación de dicho Convenio. En su intervención, González señaló que la defensa de los abogados constituye una causa urgente, justa y necesaria, al advertir que los ataques contra estos profesionales tienen repercusiones directas tanto en el acceso ciudadano a la justicia como en la solidez del Estado de derecho. El presidente insistió en que proteger la labor de la abogacía va más allá de una consigna o declaración de intenciones, ya que se trata de una cuestión de imperativo democrático y de legalidad.

Durante la jornada inaugural, el abogado general del Estado, David Vila, participó con una intervención en la que resaltó el papel esencial de la abogacía en la defensa de las libertades y los derechos fundamentales. De acuerdo con lo publicado por el medio, Vila advirtió que el ejercicio profesional puede verse obstaculizado por prácticas de presión y diversos tipos de injerencias, por lo que pidió adoptar medidas específicas que garanticen la independencia y la seguridad en el desempeño de la abogacía. Según sostuvo Vila, la especial protección de la profesión resulta estratégica tanto para la tutela de la democracia como para la efectividad del sistema de justicia.

El medio detalló que uno de los propósitos clave del Congreso reside en analizar, visibilizar y promover acciones orientadas a crear condiciones seguras y autónomas para quienes ejercen la defensa jurídica en contextos diversos. González apuntó que la entrada en vigor reciente de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa en España ha significado un esfuerzo notorio en el reconocimiento y la protección de los derechos de los abogados. Asimismo, valoró como avance el nuevo Convenio europeo del Consejo de Europa, dirigido a la protección internacional de la profesión, aunque advirtió que la ausencia de ratificación por parte de España limita su eficacia directa en el país.

En la primera mesa redonda del evento, se puso el foco en los marcos normativos tanto nacionales como continentales que buscan fortalecer la protección de la labor jurídica. Noemí Alarcón, vicepresidenta del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), explicó, según reportó el medio, que el nuevo Convenio del Consejo de Europa busca consolidar la independencia y autonomía de la profesión frente a las presiones y las amenazas. Alarcón advirtió que, incluso dentro de Europa y en países como España, subsisten obstáculos y presiones que dificultan la práctica independiente, lo que puede afectar el Estado de derecho.

También intervino en la sesión la fiscal Escarlata Gutiérrez, quien, según indicó la fuente original, subrayó ante los asistentes que contar con una abogacía independiente y ajena a interferencias de los poderes públicos es un elemento determinante para la defensa de los derechos fundamentales. La fiscal destacó la función de las organizaciones colegiales como garantes de los derechos de los profesionales, alertando sobre la importancia de preservar la autonomía del sector para asegurar el equilibrio democrático. Gutiérrez insistió en la urgencia de reforzar los mecanismos de protección profesional, una opinión compartida por varios de los juristas presentes.

Luis Gonzaga, abogado del Estado, resaltó la necesidad de respaldar el derecho de defensa como principio autónomo y fomentar la especialización de los profesionales del derecho. Gonzaga sostuvo, según publicó el medio, que disponer de abogados adecuadamente preparados contribuye a la calidad y eficacia de los servicios jurídicos, lo cual resulta esencial en entornos donde desempeñar la profesión implica riesgos añadidos.

Durante el Congreso, el medio adelantó que tendrán especial relevancia los testimonios de profesionales que desarrollan su labor en situaciones de alta peligrosidad. Está prevista la participación de la abogada ecuatoguineana Gema Jones, la abogada palestina Sahar Francis y el abogado saharaui Hali M'hamed, quienes compartirán sus experiencias en contextos donde ejercer la defensa de los derechos humanos implica amenazas y dificultades únicas. Las voces de estos profesionales buscarán poner de relieve la magnitud de los desafíos que enfrenta la abogacía en distintos entornos internacionales.

A lo largo del evento, la organización reiteró que el foro constituye un espacio de análisis, acción y elaboración de propuestas para fortalecer la protección jurídica de quienes defienden derechos fundamentales, reforzando el compromiso de la Abogacía Española en la materia. González declaró que la lesión de los derechos de un abogado se traduce en una restricción al acceso a la justicia de toda la sociedad. “Cuando un profesional de la abogacía es silenciado, no solo se vulnera su derecho, se vulnera el derecho de toda la sociedad a la justicia”, sentenció el presidente según reportó el medio.

De acuerdo con la información proporcionada, la defensa de la abogacía se percibe como indispensable para la garantía de los derechos y el funcionamiento del Estado de derecho, especialmente bajo un contexto internacional marcado por un incremento de amenazas y desafíos contra la independencia de la profesión. La falta de ratificación del Convenio para la Protección de la Abogacía por parte de España refuerza, según los participantes en el Congreso, la demanda de adoptar instrumentos jurídicos eficaces tanto en el marco local como europeo, dirigidos a salvaguardar la libertad, la independencia y la seguridad de los abogados y abogadas.

