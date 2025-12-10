Tomé deja de presidir la Diputación de Lugo pero sigue de alcalde en Monforte y diputado no adscrito fuera del PSOE

La incertidumbre sobre el liderazgo en la Diputación Provincial de Lugo persiste tras la dimisión formal de José Tomé, quien, según reportó la prensa, dejó el cargo en la institución provincial pero sigue ejerciendo la alcaldía de Monforte de Lemos y mantiene su escaño como diputado, ahora en condición de no adscrito, separado del Partido Socialista. La falta de nombramiento de un nuevo presidente mantiene la atención en el escenario político de Lugo, mientras los grupos responsables aún no han realizado un anuncio oficial acerca de quién asumirá la jefatura provincial.

De acuerdo con la información difundida por distintos medios, este vacío institucional podría resolverse antes de finalizar la semana, aunque persiste el suspenso sobre la conformación final de la dirección de la Diputación. Tomé se desvinculó de la presidencia provincial en cumplimiento del procedimiento estatutario del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que establece la baja automática en cargos institucionales para quienes se vean sometidos a una suspensión de militancia, como sucedió en su caso. El propio Tomé comunicó su decisión tanto al secretario general del Partido dos Socialistas de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, como a otros dirigentes provinciales del PSOE, resaltando que su dimisión no ha respondido a presiones externas ni dependió de la autorización de la agrupación socialista.

Tal como publicó la prensa, la renuncia de Tomé se produce en el contexto de un expediente de suspensión cautelar de militancia, abierto tras la difusión de informaciones en un programa televisivo que lo relacionaban con supuestas denuncias de mujeres, acusaciones que él niega enfáticamente. Tomé desmintió la existencia de denuncias formales en su contra, señalando que el caso se derivó únicamente de la repercusión mediática y calificó de “no inocente” la aparición apresurada de la denuncia posterior a la emisión televisiva donde, según enfatizó, no se constató ninguna acción legal previa al respecto.

Según consignó la prensa, Tomé reiteró en sus declaraciones públicas su compromiso con la estabilidad y continuidad institucional en la provincia de Lugo, actualmente gobernada por una coalición entre el PSOE y el Bloque Nacionalista Galego (BNG). Subrayó que su salida de la Diputación responde estrictamente a la aplicación de las normas internas del partido, desvinculándola de cualquier otra motivación. Mientras tanto, el proceso judicial sigue en curso y Tomé ha manifestado su disposición a comparecer voluntariamente ante las autoridades, insistiendo en que no existe procedimiento legal en su contra instado por particulares.

En la esfera municipal, el efecto de la dimisión del ya exlíder provincial repercutió en Monforte de Lemos. Tomé y su equipo continúan al frente del gobierno local, aunque desvinculados de las siglas del Partido Socialista, razón por la que los concejales pasarán a figurar como no adscritos. Según el relato de la prensa, se prevé que en los próximos días se formalice la situación de los ediles que opten por acompañar a Tomé bajo este nuevo estatus. Aseguró que cada concejal decidirá su permanencia de manera individual, y que la reconfiguración del grupo socialista como bloque no adscrito no afectará al funcionamiento de la corporación ni a la actividad política ordinaria, ya que el grupo saliente mantiene la mayoría absoluta en el pleno local.

El medio resaltó que Tomé participó en la sesión plenaria extraordinaria dedicada al traslado de la unidad de atención a la drogodependencia, interviniendo en su doble condición formal, que en ese momento aún abarcaba tanto la alcaldía como la presidencia de la Diputación. La prensa también detalló que la suspensión de militancia se hizo efectiva y que la presentación de la renuncia fue programada ante la secretaría de la Diputación para el jueves, un paso administrativo relevante para cumplimentar su salida definitiva del órgano provincial.

La nueva configuración política tanto en la administración local como en la provincial se caracteriza ahora por la presencia de concejales y diputados no adscritos que anteriormente pertenecían al grupo socialista. Pese a este cambio, los medios insistieron en que la mayoría absoluta del equipo liderado por Tomé garantizará la gobernabilidad y la estabilidad en el ayuntamiento de Monforte, evitando alteraciones relevantes en las actividades y proyectos municipales. Tomé afirmó en sus declaraciones recogidas por la prensa su interés por acotar al máximo el impacto público y político de las acusaciones mediáticas, manteniendo la operatividad de las instituciones que preside y la continuidad de las iniciativas municipales.

Sobre las motivaciones de su dimisión y su suspensión cautelar de militancia, Tomé explicó a la prensa que el proceso se originó en rumores y bulos difundidos, refiriéndose a que este tipo de situaciones ya habían aparecido en fases anteriores de su carrera política. Mostró tranquilidad respecto a su futuro, manifestando a los medios la falta de inquietud personal ante las consecuencias derivadas de este episodio y reafirmando su intención de continuar con la actividad institucional habitual.

Mientras la presidencia de la Diputación de Lugo sigue pendiente de una resolución definitiva, la provincia permanece a la espera de la decisión de los responsables políticos en la institución, sin que hasta el momento los grupos implicados hayan revelado públicamente quién ocupará el puesto vacante. Tal como reportó la prensa, la coalición de gobierno provincial PSOE-BNG mantiene la gestión administrativa, y Tomé ha reiterado su propósito de minimizar cualquiera consecuencia que afecte al funcionamiento de las instituciones. El alcalde de Monforte de Lemos y diputado provincial no adscrito reafirma su compromiso con la estabilidad tanto en el municipio como en el conjunto de la provincia, mientras la política local continúa expectante a la evolución de los acontecimientos.