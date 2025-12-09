El relato de hechos por el que el Supremo condena al fiscal general: Filtración "directa o a través de un tercero"

El Tribunal Supremo otorgó especial relevancia al hecho de que los correos personales enviados entre el fiscal asignado al caso y la defensa de Alberto González Amador, fechados el 2 de febrero, se hicieron públicos en la Cadena SER antes de que concluyera el procedimiento judicial. De acuerdo con Europa Press, la sentencia del máximo tribunal identificó este episodio como el inicio de una sucesión de filtraciones de materiales confidenciales relacionados con el expediente, situando así al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el centro de un debate institucional sobre la protección de derechos durante investigaciones en curso y la función de la Fiscalía en materia de transparencia y garantías procesales.

Europa Press detalló que la resolución judicial declara responsable a García Ortiz de permitir, de manera directa o a través de terceras personas bajo su mando, la transferencia de información reservada a diversos medios de comunicación, lo que provocó la anticipada exposición pública de documentos oficiales y mensajes intercambiados entre la Fiscalía y la defensa de González Amador. El caso gira en torno a la divulgación de datos procedentes del expediente digital, los cuales describían los presuntos delitos fiscales imputados al empresario por los ejercicios de 2020 y 2021, hechos que alcanzaron notoriedad por la condición pública de González Amador, administrador de la empresa Maxwell Cremona y pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Según publicó Europa Press, la investigación contra González Amador se inició en 2022 por una revisión tributaria realizada por la Agencia Tributaria a la sociedad que administraba, tras detectar indicios de posible fraude fiscal. La dinámica cambió en 2024, cuando el abogado del empresario, Carlos Neira, notificó tanto a la Fiscalía Provincial de Madrid como a la jefatura de la sección pertinente la decisión de su cliente de admitir los hechos e iniciar el proceso para regularizar tanto las cuantías reclamadas como los intereses correspondientes.

El 5 de marzo, la Fiscalía formalizó la denuncia ante los juzgados de Madrid y compartió la demanda con la defensa el 12 de marzo. Esa misma jornada, ElDiario.es reprodujo información fundándose en los archivos y la denuncia remitidos, un hecho que, según Europa Press, marca el comienzo de una secuencia de transferencias sucesivas de documentos que cobrarían aún más importancia en los días posteriores.

El 7 de marzo, la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, dirigida por Diego Villafañe, solicitó a Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, la remisión de la documentación completa sobre el caso González Amador. Rodríguez proporcionó los archivos a Villafañe y a Almudena Lastra, fiscal superior de la Comunidad de Madrid, según consignó Europa Press. Posteriormente, El Mundo publicó información acerca de una supuesta oferta de acuerdo, la cual, de acuerdo con la sentencia referida por Europa Press, provino en realidad de la defensa y no del Ministerio Público, como inicialmente se había atribuido.

La divulgación de estos datos y la reacción en redes sociales, alimentada por declaraciones públicas de personalidades como Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, llevó a la Fiscalía General del Estado a abrir una investigación interna destinada a identificar a los responsables de las filtraciones. En este contexto, Gustavo Ortiz encomendó a Pilar Rodríguez la recogida de la totalidad de correos intercambiados entre el fiscal asignado, Julián Salto, y el abogado defensor, Carlos Neira. Rodríguez remitió el conjunto de correos electrónicamente a la dirección personal de Gmail de García Ortiz, cumpliendo con una instrucción precisa, tal como recogió Europa Press.

Uno de los elementos que Europa Press remarcó fue que el email de Neira, fechado el 2 de febrero, apareció íntegramente en la cobertura informativa de la Cadena SER, tanto en formato radiofónico como digital. Según la sentencia del Tribunal Supremo, la publicación de este mensaje constituyó la primera filtración documentada de correspondencia privada entre las partes procesales, alterando el curso posterior de la atención pública y el enfoque mediático sobre el caso.

El 14 de marzo, nuevas acciones de comunicación institucional generaron controversia. La jefa de prensa de la Fiscalía General del Estado, bajo mandado de García Ortiz y con parte del texto dictado por el propio fiscal general, elaboró una nota oficial destinada a medios de comunicación, programada para lanzarse a las 10:00. Aunque la intención consistía en controlar la narrativa sobre el caso y neutralizar informaciones consideradas perjudiciales para la imagen de la Fiscalía, El País accedió y difundió el contenido antes del horario previsto, apoyándose en la autorización expresa de García Ortiz, según confirmaron tanto Europa Press como el fallo del Tribunal Supremo.

Durante esa jornada, se documentaron conversaciones entre García Ortiz y Almudena Lastra sobre la mejor forma de garantizar máxima visibilidad a la nota, cuya redacción buscaba responder y matizar la percepción pública generada por noticias previa. Finalmente, la Fiscalía Provincial de Madrid emitió el comunicado, después de que la Fiscalía de la Comunidad de Madrid se apartara alegando que el contenido no se adecuaba a los formatos formales de información propios del Ministerio Público.

Tras la exposición de los correos y de la nota institucional, diversos medios y representantes políticos comenzaron a utilizar la expresión "delincuente confeso" para referirse a González Amador. De acuerdo con Europa Press, la sentencia del Tribunal Supremo hace hincapié en que semejante calificación se produjo sin que hubiera terminado aún el proceso judicial ni existiera resolución definitiva sobre los hechos.

La repercusión de estas actuaciones alcanzó tanto al debate social como al ámbito de la administración de justicia. Según Europa Press, los razonamientos presentados por García Ortiz ante el Tribunal Supremo incluían el argumento de no conocer los fundamentos exactos de las imputaciones formularias en su contra. Este planteamiento fue desestimado por el tribunal, que subrayó cómo la propia instrucción de la causa permite perfilar y delimitar la conducta penal a medida que la investigación avanza, conforme surgen nuevas pruebas.

El fallo del Supremo examina el conjunto de incidentes y advierte sobre el impacto que tiene la gestión de información reservada por parte de la Fiscalía en el respeto a los derechos fundamentales de los afectados y en el desarrollo regular del proceso judicial. Europa Press insistió en que la sentencia atribuye a García Ortiz una responsabilidad, directa o a través de personas bajo su dependencia, en la decisión de permitir el acceso anticipado de medios de comunicación a documentos protegidos. Esto, según el tribunal, representa un precedente en la relación entre la exigencia de transparencia del Ministerio Público y el resguardo de las garantías legales durante investigaciones sensibles.

La consecuencia de este proceso ha generado nuevas discusiones en torno a los límites entre el acceso de la prensa a materiales judiciales, la protección de la presunción de inocencia y la responsabilidad institucional frente a filtraciones en expedientes que involucran a figuras públicas o a actores político-empresariales de primera línea. De acuerdo con Europa Press, la sentencia del Supremo y los hechos asociados han profundizado el debate sobre las fronteras entre el derecho a la información, el deber de reserva profesional y la protección de los derechos fundamentales en el marco de procedimientos penales aún abiertos.