Espana agencias

La Legión despide este lunes al contingente de más de 800 militares que partirá este mes a Eslovaquia

Guardar

La Brigada de La Legión va a despedir este lunes al contingente F-E SVK, compuesto por más de 800 militares, que durante el mes de diciembre se desplangará en Eslovaquia, durante una parada militar en la base militar 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería) con motivo, además, de la conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción.

El contingente, formado por unidades pertenecientes a la Brigada de la Legión y otras pertenecientes al Ejército de Tierra, se ha instruido durante las últimas semanas en la sede de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II así como en Granada o en Centro de Adiestramiento de San Gregorio (Zaragoza) como parte de su preparación operativa previa al despliegue en Eslovaquia.

La formación de esta quinta rotación ha permitido el desarrollo de ejercicios de instrucción y adiestramiento en combate urbano con apoyo de sistemas aéreos no tripulados, el empleo de estrategias defensivas y armadas así como en primeros auxilios y asistencia inicial a una baja.

Las Fuerzas Armadas españolas iniciaron el 20 de enero de 2024 el despliegue progresivo de personal y capacidades en Eslovaquia donde, con alrededor de 800 efectivos y 200 vehículos, es 'Nación Marco' de uno de los ocho grupos de combate multinacionales que la Alianza Atlántica tiene desplegados en el flanco Este como parte de su Disuasión y Defensa.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PSOE admite que no estuvo "a la altura" al no "arropar" a las denunciantes de Salazar

El comunicado interno señala que, tras las quejas de las mujeres afectadas, se reconocen errores en el respaldo ofrecido a quienes reportaron conductas inaceptables de Francisco Salazar y se comprometen a mejorar el acompañamiento y la comunicación con ellas

El PSOE admite que no

Yolanda Díaz recalca su apoyo al Sáhara y explicita su "discrepancia" con el PSOE tras la cumbre con Marruecos

La vicepresidenta segunda defendió abiertamente la autodeterminación del pueblo saharaui y dejó en claro su desacuerdo con la posición socialista, marcando distancias tras la última Reunión de Alto Nivel entre autoridades españolas y marroquíes en Madrid

Yolanda Díaz recalca su apoyo

El presidente de Melilla niega que la apertura de la aduana con Marruecos "esté completada"

El presidente de Melilla niega

Peinado consulta a la UCM si personas sin título superior firman pliegos para aclarar si Begoña Gómez cometió intrusismo

El magistrado solicita a la Universidad Complutense un listado con los nombres de quienes firmaron documentos de contratación sin estudios universitarios para determinar la posible actuación irregular de la esposa del presidente en procesos relacionados con adjudicaciones públicas

Peinado consulta a la UCM

Manuela Carmena: "La mentira puede acabar con la democracia"

Durante un acto en Tenerife, la exalcaldesa de Madrid advirtió que la falsedad representa una amenaza seria para los sistemas libres, instando a defender la veracidad y renovar la participación ciudadana como protección frente al deterioro institucional

Manuela Carmena: "La mentira puede
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de una

Procedente el despido de una trabajadora de Lidl con más de 20 años de experiencia por cerrar el establecimiento antes de la hora

Cómo funciona el sistema electoral de Extremadura y por qué será clave en los comicios del 21 de diciembre

PP y Vox impulsan iniciativas para restringir la adjudicación de contratos de alto riesgo en Seguridad Nacional con la lupa puesta en Huawei

Revuelta, la rama juvenil de Vox, se tambalea tras las acusaciones de exdirigentes de haber desviado fondos recaudados para ayudar a víctimas de la DANA

Un agente de la Policía Nacional de Galicia consigue una indemnización por vestuario aunque trabaja de paisano y sin uniforme

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, explica cuánto se cobra si trabajas un día festivo: “Es importante conocer el convenio colectivo”

La importancia de repartir gastos en una pareja: evita malentendidos y ayuda al equilibrio emocional

Precio de la luz estará más cara este 8 de diciembre: la tarifa promedio aumentó 70%

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 7 diciembre

DEPORTES

Lando Norris se proclama campeón

Lando Norris se proclama campeón del mundo de Fórmula 1 en el GP de Abu Dhabi

El mentor de las hermanas Williams se rinde ante Carlos Alcaraz: “Es el mejor jugador que a su edad haya jugado al tenis”

Juan Roig promete un millón de euros a quien bata el récord en la Maratón de Valencia: ni Korir ni Jepkosgei (ganadores de la carrera) han podido hacerlo

Un amigo de Topuria habla sobre la decisión del campeón de alejarse un tiempo de la competición: “Seguro que arreglará estos problemas y volverá aún más fuerte”

La Guardia Civil detiene a un hombre que robó una bicicleta de un piloto de MotoGP durante el Gran Premio de Cheste