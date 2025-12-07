Espana agencias

La bolsa española abrirá este lunes pese a la festividad de la Inmaculada

Madrid, 7 dic (EFECOM).- Las cuatro bolsas españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia) abrirán este lunes, 8 de diciembre, día de la festividad nacional de la Inmaculada Concepción.

Según el calendario fijado por Bolsas y Mercados Españoles (BME) para 2025 las bolsas europeas sólo cierran sus puertas en seis festivos.

Hasta esta fecha, el mercado español ha permanecido cerrado el 1 de enero, Año Nuevo; el 18 de abril, Viernes Santo; el 21 de abril, Lunes de Pascua, y el pasado 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador.

Los siguientes festivos que la Bolsa española permanecerá cerrada serán el 25 de diciembre, Navidad, y el jueves, 26 de diciembre.

En el caso del miércoles 24 de diciembre, Nochebuena, y el miércoles, 31 de diciembre, Fin de Año, el mercado operará media sesión, hasta las 14.00 horas.

El próximo año, la bolsa española permanecerá cerrada cinco festivos, uno menos que en 2025, al caer el 26 de diciembre en sábado.

El resto será como en 2025. El mercado no abrirá el jueves, 1 de enero, Año Nuevo; el viernes, 3 de abril, Viernes Santo; el lunes, 6 de abril, Lunes de Pascua; el viernes, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador; y el viernes, 25 de diciembre, Navidad.

Desde 1998 las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia mantienen un calendario de sesiones unificado con Europa, para que no se produzcan distorsiones en los precios de los valores y se eviten en lo posible arbitrajes entre las diferentes plazas bursátiles.

En 2005, la bolsa española abordó una progresiva reducción de sus días festivos para coincidir con los principales parqués europeos, que cerraban menos jornadas que en España. EFECOM

