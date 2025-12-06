Espana agencias

Feijóo destaca que defender la Constitución "es también conocerla" y apuesta por enseñarla en colegios "sin ideologías"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado que defender la Constitución "es también conocerla" y ha apostado por enseñarla en los colegios "sin ideologías".

"Feliz Día de la Constitución. Defenderla es también conocerla. Propondremos una asignatura para enseñar sus valores y principios, sin ideologías", ha señalado este sábado Feijóo en una publicación en X, con motivo de la celebración del cuadragésimo séptimo aniversario de la Constitución de 1978.

El líder popular ha compartido también un vídeo en el que recuerda varios artículos de la Carta Magna, como los que recogen que 'los españoles son iguales ante la ley'; 'España se constituye en un Estado social y democrático de derechos'; 'todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral'; y que 'todos tienen el derecho a la educación y se reconoce la libertad de enseñanza'.

Feijóo propone que la Constitución sea una asignatura a impartir en España, "con neutralidad ideológica, basado en los principios y en los valores" que se derivan de la Carta Magna.

"Y haremos por tanto una asignatura para conocer nuestra historia, nuestro mejor momento de la historia y para garantizar que la vamos a proteger, que la vamos a defender y que queremos seguir viviendo en libertad, en moderación y que queremos seguir viviendo trasladando una igualdad con independencia del territorio, del sexo, de las creencias, de la opinión personal, de la religión, de cualquier de los ciudadanos que conviven con nosotros en este gran país", defiende el presidente del PP.

