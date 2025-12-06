El TSJM ratifica 22 años de cárcel a la mujer que mató a la presidenta de su comunidad de vecinos

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado la condena a veintidós años de prisión impuesta a la mujer que acabó el 27 de febrero de 2023 con la vida de la presidenta de su comunidad de vecinos de su bloque, a quien quemó su cadáver y lo arrojó a una escombrera en Toledo.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se desestima el falló en el que la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Marta C. a un año y nueve meses de cárcel por un delito de falsedad en documento mercantil; a veinte años por un delito de asesinato; y a cuatro meses por profanación del cadáver.

En el juicio, Marta C. H. manifestó que la víctima se cayó en su piso y se dio un golpe en la cabeza, reconociendo que la soltó cuando fue a levantarla al llenarse las manos de sangre y que quemó el cuerpo dentro de la misma maleta con la que la trasladó a su pueblo de Toledo.

El fiscal solicitaba trece años de cárcel por un delito de homicidio y profanación de cadáver mientras que la familia eleva la petición a 28 años de prisión al considerar que el crimen se encuadra en un asesinato al ser premeditado.

Sobre el día de los hechos, narró que acudió sobre las diez de la mañana a su piso para terminar la mudanza y quedó con Pilar para aclarar el tema de los impagos. "Venía detrás mío y en un momento se cayó dentro del baño y se dio contra el suelo. La quise levantar pero las manos se me llenaron de sangre y la solté y se volvió a golpear. No sé qué me pasó", relató al tribunal.

Tras ello, metió el cuerpo en la maleta y bajó a comprar lejía porque había mucha sangre, indicando que no llamó a una ambulancia al no saber explicar qué había pasado. Además, ha confesado que quemó el cuerpo dentro de la maleta porque no quería verlo.

En la prueba pericial, las forenses descartaron que la acusada sufriera algún tipo de trastorno mental o de personalidad, definiendo a Marta como una persona "controlada, hostil, fría, distante, egocéntrica e intransigente".