0-2. El PSV gana sin sudar antes de recibir al Atlético de Madrid

Redacción deportes, 6 dic (EFE).- El PSV Eindhoven, líder autoritario de la Eredivise, superó este sábado con comodidad al Heerenveen tras vencer por 0-2, y aumentó la distancia con sus perseguidores antes de recibir al Atlético de Madrid en Liga de Campeones el próximo martes.

Ya son 40 los puntos del conjunto que dirige Bosz Peter, con 13 victorias, un empate y una derrota en quince jornadas de liga. El Feyenoord es su inmediato perseguidor con 31 puntos y un partido menos, ya que el tercero (Nijmegen) de la tabla está a años luz del PSV con solo 24 unidades.

Joey Veerman (m.22) y el estadounidense Ricardo Pepi (m.27) pusieron por delante al PSV tras un inicio imponente de su equipo, que bajó el ritmo en el segundo tiempo en vistas de la sexta jornada de la máxima competición continental de clubes y ante un duodécimo clasificado estéril e inofensivo.

Desde la decimoquinta plaza (8 puntos) y la gran goleada por 6-2 al Nápoles de Antonio Conte como carta de presentación, los de Bosz Peter recibirán en el Philips Stadion al conjunto rojiblanco (decimosegundo) a partir de las 21:00 (CET). EFE

