El Congreso de Perú aprueba ampliar el registro de mineros informales por un año

Lima, 4 dic (EFECOM).- El pleno del Congreso de Perú aprobó este jueves ampliar por un año el proceso de inscripción de los mineros informales en el país, conocido como Reinfo, tras modificar una primera propuesta que planteaba dos años, y luego de que el Gobierno anunció que no iba a promulgar la norma si no se establecían condiciones "no negociables".

La medida se tomó con 60 votos a favor, 36 en contra y ocho abstenciones, luego de que se presentara un texto alternativo tras un cuarto intermedio adoptado porque las diferentes bancadas no se ponían de acuerdo durante el debate de la propuesta.

En otras votaciones inmediatas, el pleno rechazó que se permita la inclusión de mineros que no hayan iniciado aún el procedimiento y que se excluya la suspensión de los que tienen una investigación o denuncia por realizar sus actividades en reservas naturales, ríos y sitios arqueológicos.

Al término de la votación, el presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, anunció que la propuesta tendrá que ser sometida a una segunda votación en un plazo de siete días, en este caso a cargo de la Comisión Permanente, ya que la Legislatura concluye este viernes.

Previamente, el primer ministro, Ernesto Álvarez, informó que el Ejecutivo había planteado "dos puntos no negociables: postergar hasta por un año la vigencia del Reinfo, para evitar que se convierta en un pretexto para la minería ilegal, que no tiene afán de formalizarse; y el no retorno de los 50.000 mineros excluidos del proceso".

El jefe del gabinete de ministros señaló que estos puntos fueron incluidos en un oficio presentado al Congreso para exponer la posición del Ejecutivo sobre un dictamen que planteaba la ampliación hasta por dos años del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y el retorno de miles de mineros ilegales exclusivos el año pasado.

Álvarez dijo que el Gobierno de transición, que preside José Jerí, mantiene un trabajo coordinado con el Congreso, pero que si el dictamen que se aprobaba no era acorde a la posición del Ejecutivo sería devuelto con observaciones, con lo que quedaría sin entrar en vigencia, ante el término de la actual legislatura.

Mientras esto sucedía, cientos de mineros informales se movilizaron por diferentes localidades del país, principalmente en el sur, pero también en el centro histórico de Lima, para exigir que se apruebe la norma.

A pesar de que el Parlamento amplió en 2024 durante un año la vigencia del Reinfo, luego no se puso de acuerdo en comisiones para dar una nueva Ley para la Pequeña Minería y Minería Artesanal, conocida como Ley MAPE, que fue promovida por el Ejecutivo que entonces presidía Dina Boluarte.

Cuando en noviembre pasado se aprobó el proyecto de ampliación en comisiones, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata, señaló que no era "una buena noticia" y dijo que a pesar de las continuas extensiones, la formalización ha sido poca, pero ha continuado "la explotación de las personas y la generación de la violencia". EFECOM

