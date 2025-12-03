Espana agencias

Nogueras asegura que Junts mantiene su posición ante el PSOE y le insta a "tomar decisiones"

Miriam Nogueras reclamó a los socialistas que tomen una postura clara tras reconocer el propio Pedro Sánchez que incumplió acuerdos, subrayó que el Gobierno enfrenta debilidad política y advirtió que el respaldo de Junts no es gratuito

Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, expresó que el Gobierno debería priorizar la aplicación íntegra de la amnistía, el reconocimiento del catalán como lengua oficial en Europa y la aprobación de reformas como la ley contra la multirreincidencia, la delegación de competencias en inmigración y otras demandas catalanas pendientes. Sostuvo que si el Ejecutivo cumpliera por completo estos acuerdos, se generarían nuevas instancias de comunicación entre las partes. Según informó Europa Press, Nogueras resaltó la importancia de estos asuntos y responsabilizó al Partido Socialista de la actual parálisis legislativa, tras una serie de incumplimientos reconocidos públicamente por el presidente Pedro Sánchez.

De acuerdo con Europa Press, Junts mantiene la ruptura con el PSOE acordada a fines de octubre y pide a los socialistas una decisión política tras las declaraciones de Sánchez del martes, en las que el propio presidente admitió que no se habían respetado todos los compromisos con Junts. En una conferencia de prensa realizada en la sede central del partido, Nogueras manifestó que “hay tiempo para negociar, hay tiempo para cumplir y hay tiempo para tomar decisiones”, agregando que Junts ya ha hecho su parte y que ahora corresponde al PSOE “tomar decisiones”. La portavoz insistió en que los acuerdos pactados no han sido cumplidos en su totalidad y que el avance en algunas medidas, como las vinculadas a asuntos locales y vivienda reclamadas por Junts, responde a presiones políticas más que a iniciativas espontáneas del Gobierno.

Según detalló Europa Press, Junts sostiene que los votos de su formación “no son a cambio de nada”, con el fin de remarcar que sus apoyos obedecen a intereses concretos para Cataluña. Nogueras indicó que el reconocimiento de los incumplimientos por parte de Sánchez llevó a la ruptura en las negociaciones y enfatizó que la posición de su grupo político no ha variado tras los últimos anuncios gubernamentales. “Estamos donde estábamos. Lo aprobado ayer es parte de lo que hace tiempo que deberían haber aprobado, pero la lista es larga”, señaló en referencia al paquete de medidas presentado por el Ejecutivo en respuesta parcial a las demandas catalanas.

En su intervención, Nogueras analizó la situación política del Gobierno central, afirmando que atraviesa por una etapa de debilidad desde la ruptura de relaciones con Junts, según consignó Europa Press. Mencionó que el Ejecutivo perdió votaciones clave, como la del techo de gasto, y solo ha logrado sacar adelante algunas iniciativas gracias al apoyo puntual de otras fuerzas o del Partido Popular. Sostuvo que el PSOE y el resto de partidos estatales solo reaccionan cuando necesitan el respaldo de los diputados catalanes porque sin ellos “no pueden aprobar nada”, subrayando que dichos votos solo se otorgan si existen garantías para Cataluña.

Respecto a las consecuencias de los últimos desacuerdos, Europa Press reportó que Nogueras rechaza la idea de que Junts esté alineado con bloques ideológicos rígidos, asegurando que su formación no se siente “secuestrada” por los intereses de partidos estatales. Según sus declaraciones, el Partido Socialista es el responsable del actual bloqueo legislativo, debido al incumplimiento de los compromisos adquiridos. La portavoz añadió que ahora corresponde a los socialistas definir cómo quieren resolver la situación: “Son ellos los que se han puesto en este problema y son ellos los que deben decir cómo quieren salir. Con los catalanes no vale cumplir a medias”, afirmó.

En el transcurso de su comparecencia, Nogueras expresó que Junts no permitirá que una eventual reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont sirva para “blanquear los incumplimientos” del Gobierno, según publicó Europa Press. Negó que existan conversaciones abiertas con el PSOE y manifestó su desconcierto ante el anuncio del paquete de medidas pendientes, indicando que Junts votará a favor de las mismas cuando lleguen al Congreso si cumplen con los acuerdos previos.

Europa Press detalló que, para Nogueras, el objetivo de Junts es sencillo: que el Gobierno aplique plenamente los acuerdos pendientes y que ello se traduzca en beneficios concretos para Cataluña. En su argumentación, subrayó que solo una aplicación efectiva de la amnistía, el estatus del catalán, reformas legales y la asunción de competencias diferenciará el futuro de la legislatura.

Finalmente, cuestionó que los avances recientes en las negociaciones resuelvan la raíz de los desacuerdos políticos entre Junts y el Gobierno, ya que las iniciativas presentadas por Sánchez forman parte de un conjunto más amplio de compromisos aún incumplidos. “Ojalá nuestro problema sea que, en un mes, les tenemos que convocar a todos de nuevo para explicarles qué haremos porque el Gobierno ha cumplido todo lo que tenía pendiente”, explicó ante los medios, considerando que ese escenario solo será posible si se cumplen de forma integral todas las exigencias planteadas por Junts.

