Gallardo se compromete a construir viviendas a 90.000 euros y el acceso a la Atención Primaria en 48 horas

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se ha comprometido a construir 1.000 viviendas en suelo público a 90.000 euros y a que el acceso a la Atención Primaria de salud de los extremeños sea en un máximo de 48 horas.

Estas son algunas de las medidas contenidas en el programa electoral con el que el PSOE concurrirá a las elecciones del próximo 21 de diciembre presentado este sábado por Gallardo en un acto en Mérida y que nace con el objetivo de poner el cuidado en el "centro".

Entre otras propuestas, Miguel Ángel Gallardo ha avanzado la creación de una Ley Extremeña de Agricultura Familiar y en los dos primeros meses de gobierno la puesta en marcha de la Carta Extremeña de Bienestar para blindar el acceso universal a la sanidad, la educación y los cuidados.

Asimismo, en materia de igualdad ha apostado por la aprobación de la Ley del Tiempo y la Conciliación para regular el teletrabajo, las jornadas racionales y los protocolos de igualdad; una Agenda Extremeña contra las Violencias Machistas y ampliar el cribado de cáncer de mama de 45 a 74 años.

En el área de educación, el socialista se ha comprometido a crear 3.000 nuevas plazas de 0 a 3 años, a trabajar por un nuevo modelo de transporte escolar y a la equiparación salarial de los docentes con 200 euros más al mes desde el 1 de enero.

Por otra parte, y en cuanto a las políticas para los jóvenes, ha adelantado la recuperación del Gabinete de Iniciativa Joven, la puesta en marcha de un programa de emprendimiento con microfinanciación y la construcción de viviendas a 90.000 euros.

