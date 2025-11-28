Carlos Martínez, elegido por el Comité de las Regiones para debatir el futuro marco financiero

La próxima revisión del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para el periodo 2028-2034 se configurará bajo el liderazgo de un representante español después de más de diez años de ausencia en este rol. De acuerdo con Europa Press, Carlos Martínez, actual secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, asumirá la ponencia sobre el FSE+ en la Comisión de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura (SEDEC) del Comité de las Regiones de la Unión Europea. Este nombramiento abre una nueva etapa de representación española en la definición del próximo marco financiero europeo, con una atención especial a las políticas de cohesión territorial y desarrollo regional.

Según lo publicado por Europa Press, el Comité de las Regiones ha situado a Martínez como la voz que liderará la redacción del dictamen referente al futuro del Fondo Social Europeo Plus, que constituye un instrumento clave de inversión social en la UE. Este fondo está llamado a influir en políticas esenciales para combatir la despoblación, promover la igualdad de oportunidades y reforzar el empleo de calidad, temas de especial importancia para regiones como Castilla y León.

El relevo de Martínez dicta el retorno de liderazgo español a una ponencia estratégica dentro del Comité de las Regiones, tras más de una década desde que la expresidenta andaluza Susana Díaz desempeñó dicha función. Actualmente, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ejerce de ponente en una comisión distinta dedicada al análisis de los Fondos Feder. La SEDEC, comisión donde recae la labor de Martínez, será responsable de debatir las bases de la financiación comunitaria para los diez próximos años, cuyo alcance afecta a instrumentos como la Política Agraria Común (PAC). Según Europa Press, la PAC se encuentra bajo el foco de críticas de organizaciones agrarias en Castilla y León por propuestas de recortes presupuestarios, una cuestión que Martínez ha manifestado su intención de abordar desde un enfoque de defensa del interés regional.

Fuentes socialistas consultadas por Europa Press han subrayado que el liderazgo de Carlos Martínez en la elaboración del dictamen proporcionará una oportunidad para que Castilla y León tenga influencia directa en la definición de las políticas sociales y de cohesión de la Unión Europea. El objetivo principal radica en garantizar la asignación de recursos y el reconocimiento de las especificidades territoriales, algo que, según el PSOE de Castilla y León, sólo resulta viable con una representación fuerte en foros europeos de decisión.

Dentro de sus responsabilidades, Martínez trabajará junto a los equipos técnicos del Comité de las Regiones, los grupos políticos y otras instituciones comunitarias, incluyendo el Comité Económico y Social Europeo (CESE). El proceso, reporta Europa Press, incluye la interacción con diferentes actores para asegurar que el FSE+ mantenga un presupuesto propio y robusto, así como que las regiones y ciudades tengan un papel destacado en la gestión de los futuros programas. Entre las prioridades establecidas por el dirigente socialista figura la preservación de la inversión dedicada a la infancia, la juventud, la igualdad de género y la lucha contra la pobreza; además, busca promover empleos de calidad y desarrollar las competencias requeridas en el proceso de transición digital y ecológica impulsado por la Unión.

El medio Europa Press también recogió declaraciones de Carlos Martínez, quien señaló que el ejercicio de esta responsabilidad otorgará voz activa a la ciudadanía frente a la “inacción” y la “invisibilidad”, reforzando la representación de Castilla y León ante las instituciones comunitarias. Insistió, además, en la necesidad de corregir propuestas presupuestarias que afectarían de manera directa a sectores como el agroalimentario y el desarrollo rural, refiriéndose explícitamente a la supresión propuesta del veinte por ciento en la política comunitaria agraria. Martínez subrayó que cientos de municipios, según sus palabras, podrían ver restringido su acceso a fondos para el desarrollo rural en la próxima década si prosperan las medidas impulsadas por el Partido Popular Europeo.

Las demandas de Castilla y León, según palabras de Martínez replicadas por Europa Press, giran alrededor del reconocimiento de los “desequilibrios estructurales” de las nueve provincias que componen la comunidad. Martínez remarcó el compromiso de defender la política de cohesión como pilar de la competitividad territorial europea y de corrección de desigualdades persistentes. Según la información recopilada por Europa Press, esta postura se enmarca en la estrategia del PSOE de Castilla y León de reforzar la incidencia de los territorios más afectados por la despoblación y los desequilibrios económicos en los debates y decisiones del marco financiero europeo.

La participación española en la SEDEC y, en concreto, la ponencia sobre el FSE+, retoma así un papel protagonista en la defensa de los intereses de las comunidades autónomas en una UE en transición, con un horizonte financiero marcado por la innovación de políticas sociales y la redistribución de recursos en un entorno de digitalización y sostenibilidad. El seguimiento del proceso de redacción del dictamen marcará el futuro de políticas que afectan a millones de residentes en regiones que, como Castilla y León, consideran imprescindible la garantía de apoyo y financiación para afrontar los retos de la próxima década.