Vivienda espera que Canarias se sume pronto a la declaración de zonas tensionadas

Madrid, 27 nov (EFECOM).- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, espera que Canarias se sume pronto a la declaración de zonas tensionadas para poder intervenir el mercado del alquiler y ha señalado que ayuntamientos como el de Las Palmas de Gran Canarias lo están reclamando.

La ministra ha defendido que esta medida, que ya se está aplicando en más de 300 municipios de Cataluña, Navarra, País Vasco y Galicia, pone un "torniquete" para que no sigan subiendo los precios del alquiler y está funcionando mientras se dan los pasos para elevar el parque de vivienda asequible, ha indicado este jueves en el congreso de Asufin.

De hecho, la ministra tiene previsto reunirse esta mañana con el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez Valido, en la sede del Ministerio.

Durante su intervención, la ministra ha insistido en que la actual crisis de vivienda tiene arreglo, se está trabajando en la senda correcta y solo desde lo público se puede acabar con el problema.

Respecto a la nueva empresa pública de vivienda y suelo, ha subrayado que ya licitado las primeras 1.600 viviendas y que de manera "inminente" se podrán ir entregando las llaves de las viviendas que se van a transferir a esta entidad procedentes de Sareb.

Asimismo, ha avanzado que van a sacar a audiencia pública el Plan Nacional de Renovación de edificios en España.

Para abordar este problema de vivienda, la ministra ha abogado por elevar el parque público y blindarlo. "Tenemos que remar todos en la misma dirección y que el que no quiera que no incordie", ha señalado.

Esta misma mañana, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, líder de Sumar, ha insistido en que si no se soluciona el problema de la vivienda no se podrá reducir la desigualdad en España y que es "urgente" congelar los alquileres para más de 300.000 hogares que no pueden afrontar una subida más.

"Pido al país que esté a la altura de las circunstancias, la vivienda está causando malestar social( ...) es una tarea de país", ha indicado en el marco de un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum.

En el mismo evento, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, también de Sumar, ha señalado que están esperando una respuesta a esta demanda y que "nadie entendería que el Gobierno se desentendiera y no actuara para impedir esta emergencia habitacional".

Asimismo, ha afirmado que la vivienda está actuando como un "agujero negro", que absorbe la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores para convertirla en un beneficio privado. EFECOM