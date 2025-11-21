Espana agencias

Juzgan a una exempleada de una sucursal bancaria por un presunto fraude de 44 millones de euros

Una exempleada del BBVA, responsable durante años de la gestión de garantías en operaciones de factoring internacional, se enfrenta a una petición fiscal de siete años de prisión por un presunto fraude interno que habría causado a la entidad un perjuicio económico superior a 44 millones de euros, según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía de Madrid.

El juicio se celebrará el próximo martes en la Audiencia Provincial de Madrid. La Fiscalía imputa a la procesada un delito de administración desleal y un delito continuado de falsedad documental mercantil, solicitando por el primero cuatro años de prisión y por el segundo tres años, además de multas e inhabilitación especial.

Según el relato, la acusada, que contaba con acceso exclusivo a la herramienta informática EDI para la contratación de corresponsales internacionales, omitió deliberadamente la solicitud de garantías en alrededor del 90% de las operaciones tramitadas entre 2015 y 2017, "ocultando esta irregularidad mediante el envío de documentación y comunicaciones falsas a distintos departamentos del banco".

El Ministerio Público afirma que la empleada manipuló mensajes EDI y correos electrónicos, simulando la existencia de corresponsales que nunca fueron contratados y alterando asimismo el importe de las comisiones que debían abonarse a dichas entidades.

Estos importes inflados habrían sido desviados a cuentas instrumentales internas, que la acusada controlaba, y desde las que se habrían sufragado pagos para cubrir impagos derivados de operaciones sin garantía.

Entre los episodios más graves figura la operación de factoring suscrita con Philip Morris Limited, en la que según la Fiscalía la acusada habría falsificado documentos para atribuir al banco británico HSBC una garantía inexistente por valor de 50 millones de libras, lo que derivó, tras la insolvencia del deudor final, en un perjuicio de más de 40 millones de euros.

