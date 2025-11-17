Espana agencias

Diana Morant no aclara por qué el PSOE no demanda a Leire Díez y coincide en que es un poco "Antoñita la Fantástica"

Guardar

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, no ha aclarado hoy por qué el PSOE no demanda a Leire Díez, conocida como la llamada 'fontanera del PSOE', por presentarse como representante del Partido Socialista en reuniones con fiscales.

La dirigente socialista y candidata a la Comunidad Valenciana también ha coincidido en que Leire Díez es un poco "Antoñita la Fantástica" y se ha preguntado "cómo va a caber" en el PSOE lo que ellos denuncian y pone como ejemplo el 'caso Kitchen' o las "cloacas" de la época del Partido Popular.

Así lo ha afirmado durante una entrevista en 'La Mirada Crítica' de 'Telecinco', recogida por Europa Press, en la que ha precisado que desde el PSOE han desmentido "muchísimas veces" que Leire Díez represente al Partido Socialista.

"No ha trabajado para el Partido Socialista y, por tanto, no representa como acción directa al Partido Socialista, que hubiese sido militante, pues es otra cosa", ha dicho al ser preguntada por qué motivo el PSOE no ha demandado a Leire Díez por haberse presentado en numerosas ocasiones como enviada del partido, sin explicar por qué motivo no lo han hecho.

Morant ha señalado que su partido tiene "miles y miles de militantes" y la mayoría de ellos son gente anónima que hace "muy bien su trabajo" y luego, ha añadido", "pues siempre tenemos personas o personajes como Ley de Díez".

Dicho esto, ha afirmado que lo que más la disgusta es que se la llame "la fontanera del PSOE" y ha coincidido con la entrevistadora que es un poco María Antoñita la Fantástica: "Yo, mire coincido con esa definición".

Diana Morant ha señalado que su partido ha tenido una colaboración absoluta con la justicia y ha puesto como ejemplo que han entregado a la Policía el 'pen drive' que Leire Díez llevó al PSOE. Según asegura, los socialistas son "los principales interesados de que todo esto se esclarezca" por que, señala, son un partido "transformador y no cabe, en ningún caso, ni la corrupción, ni este tipo de artimañas" que ellos denuncian.

Así, ha concluido: "¿cómo va a caber en nuestro partido lo que nosotros denunciamos, por ejemplo, en el caso Kitchen o esas cloacas que había pasado en la época del Partido Popular?".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Morant admite que su equipo de redes se ha "inspirado" en la campaña de Mamdani en Nueva York para la suya en Valencia

Morant admite que su equipo

Sumar afea al TS someter a una "probatio diabólica" al fiscal general, que debería recurrir en caso de ser condenado

Verónica Barbero, representante de Sumar, cuestiona el proceso judicial contra Álvaro García Ortiz por la supuesta filtración de datos, califica la acusación como un reto imposible y afirma que corresponde apelar cualquier fallo en su contra

Sumar afea al TS someter

Verdes Equo renueva su marca de cara al nuevo ciclo político y pasa a denominarse 'Partido Verde'

Verdes Equo renueva su marca

Morant dice que Mazón volverá a quedar "retratado" en el Congreso e insiste en elecciones en la Comunidad Valenciana

Morant dice que Mazón volverá

Arranca este lunes el juicio contra la pareja de la reportera gráfica por su atropello mortal

Arranca este lunes el juicio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Carlos Mazón se enfrenta este

Carlos Mazón se enfrenta este lunes a un incómodo interrogatorio en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso

La Justicia frena el desahucio de una mujer promovido por su suegra al considerar que el alquiler sigue vigente

La carrera por el voto joven: la estrategia que siguen PSOE, PP, Vox y Sumar para seducir a la generación digital

Comer en alta mar persiguiendo al narco: raciones ‘halal’ de 12,5 euros para los detenidos y dietas de solo 14 euros para los agentes de Vigilancia Aduanera

Pedro Sánchez y Volodímir Zelenski se reúnen este martes: la búsqueda de más apoyo aéreo y una posible visita al ‘Guernica’

ECONOMÍA

Óscar Puente anuncia que los

Óscar Puente anuncia que los AVE alcanzarán los 350 kilómetros por hora, solo equiparable a los trenes de China

Mercadona vende un 35% más de patatas en 2025: dónde se cultivan los tubérculos que comercializa el supermercado

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 17 de noviembre

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Una inmobiliaria pide 8.000 euros a dos compradores por un piso de 100.000: “Nosotros también somos agentes y jamás se nos ocurriría”

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Así te hemos contado la victoria de Jannik Sinner ante Carlos Alcaraz en las ATP Finals

Sinner doblega a Alcaraz con su potente saque y se proclama campeón de las ATP Finals 2025

Homenajean a la UME en la antesala del primer partido de la NFL en España: 80.000 aficionados aplauden en el Bernabéu su trabajo frente a las catástrofes

Así se ha vivido el partido de la NFL entre Dolphins y Commanders en el Bernabéu: el himno y la bandera de España protagonizan el encuentro