Vox, sobre la afirmación de Sánchez de que el fiscal general es inocente: "El enésimo ataque al Poder Judicial"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha valorado este martes como "el enésimo ataque al Poder Judicial" por parte del Gobierno la afirmación de Pedro Sánchez sobre que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es "inocente" del delito de revelación de secretos.

"Un presidente del Gobierno que se atreve a sentar cátedra y dictar una sentencia absolutoria del fiscal general del Estado", ha dicho Rodríguez de Millán en declaraciones a los medios, en pleno juicio en el Tribunal Supremo a García Ortiz por revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Es un ataque a la Justicia como nunca se había hecho, pero si lo hace es porque puede, porque en España nadie se ha preocupado, ni el PP, ni el PSOE, en garantizar la verdadera independencia del fiscal general del Estado, que se comporta como el abogado particular de la familia de Sánchez", ha agregado la portavoz parlamentaria.

Rodríguez de Millán ha aprovechado para arremeter contra el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por "diseñar desde el ministerio el blindaje técnico del PSOE ante su corrupción" y "trabajar para encomendarle la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a una Fiscalía absolutamente politizada".