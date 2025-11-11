Maroto (PSOE) insiste ante el juez que "no quiso acusar a nadie de asesinato" en sus declaraciones sobre las residencias

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha insistido este martes ante el juez que "no quiso acusar a nadie de asesinato" en sus declaraciones sobre la gestión de las residencias durante la pandemia.

Maroto ha sido citada a declarar este martes por un presunto delito de calumnias con publicidad tras haber dicho que hubo "personas mayores asesinadas" en las residencias de Madrid durante la pandemia como consecuencia de "la no derivación a los hospitales en nuestra Comunidad, fruto de un protocolo de la vergüenza que tiene la firma del Gobierno regional".

Así, según han apuntado a Europa Press fuentes cercanas a la socialista, Maroto ha insistido que sus declaraciones del 13 de marzo de 2025 se refieren "expresamente" a la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en su condición de portavoz municipal del PSOE y en un ámbito "estrictamente político".

El Juzgado de Instrucción 13 de Madrid admitió a trámite la querella que interpuso la Comunidad de Madrid contra Maroto al considerar que no se retractó de unas declaraciones sobre la gestión de las residencias durante la pandemia en el acto de conciliación que se celebró en junio.

En este sentido, las mismas fuentes han señalado que sus afirmaciones tampoco iban dirigidas a "atentar" contra la dignidad personal de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, sino más bien a criticar su gestión al frente del Gobierno regional, excluyendo así "la esfera personal privada".

Igualmente, han apuntado que Maroto ha reiterado ante el juez que sus declaraciones a la prensa "fueron aclaradas" mediante un comunicado, "remitido a los medios el 14 de marzo de 2025" y "ampliamente recogidas" por la opinión pública.