La CUP pide a ERC y Comuns que la ampliación del aeropuerto de El Prat sea "línea roja" en su apoyo al Govern

El diputado de la CUP en el Parlament Dani Cornelà ha pedido este martes a ERC y Comuns, socios de investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que marquen la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat como una "línea roja" en su apoyo al Govern.

Lo ha dicho en una rueda de prensa después de que el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, haya anunciado que en los próximos días Aena publicará la licitación técnica para la gestión y el desarrollo del plan director para la ampliación del aeropuerto.

"Reclamamos que más allá de declaraciones lo pongan como una línea roja como en otros casos en los últimos años. Una línea roja que impida que un Govern del PSC en minoría pueda sacar adelante por la puerta de atrás una ampliación del aeropuerto", ha agregado Cornellà.

Así, ha reclamado al Ejecutivo de Illa "frenar este despropósito" y descartarlo definitivamente porque, ha dicho, no responde a los intereses generales de los catalanes.

"Solo responde a los intereses de unos pocos que quieren seguir haciendo negocios", y ha tachado de oxímoron que la Unión Europea estudie --textualmente-- cómo se pueden destruir los espacios naturales con las máximas garantías ambientales.

"NEGACIONISMO CLIMÁTICO"

En este sentido, ha acusado al Govern socialista de "flirtear con el negacionismo climático" y ha apuntado a fenómenos meteorológicos extremos recientes como las danas, las riadas y las sequías.

"La ampliación no está, en ningún caso, pensada para ofrecer soluciones al ahora y al aquí. Evidentemente obvia la emergencia climática, porque no se pude hacer frente a la emergencia climática con políticas como estas", ha sostenido.

El diputado 'cupaire' ha concluido que con políticas como la ampliación del aeropuerto o la Ronda Nord se impone "un modelo económico y territorial que se basa en el turismo masivo y el empobrecimiento de los servicios públicos".

"Más aeropuerto es más especulación, es encarecimiento del precio de la vivienda y es aumento de los trabajos precarios", ha zanjado.

