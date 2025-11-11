El periodista al que presuntamente el fiscal general filtró el correo del novio de Ayuso lo niega: "No"

El periodista de la Cadena SER Miguel Ángel Campos ha negado este martes haber recibido del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el correo que la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, envió el 2 de febrero de 2024 al departamento de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid ofreciéndose a reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto para evitar la cárcel.

"¿Esa fuente a la que hace referencia es el fiscal general?", le ha preguntado la Fiscalía. "No", ha contestado Campos en su declaración como testigo en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra García Ortiz, quien se enfrenta a penas de seis años de prisión y doce años de inhabilitación por un presunto delito de relevación de secretos.

El jefe del Ministerio Público está acusado, precisamente, de haber filtrado el mencionado correo a dicho periodista de la Cadena SER durante la noche del 13 de marzo de 2024. Este martes, el redactor ha relatado cómo consiguió acceder al correo del 2 de febrero la tarde del 13 de marzo, horas antes de que 'El Mundo' publicara a las 21.29 horas una información --basada en otro correo, enviado el 12 de marzo-- en la que se aseguraba que era la Fiscalía la que había ofrecido un pacto a la defensa de González Amador.

Campos ha insistido en que llegó a ver el contenido del correo pasadas las 15.34 horas del 13 de marzo. Según las pesquisas, García Ortiz no tuvo acceso a la cadena de correos intercambiados entre la defensa y el fiscal del caso, Julián Salto, hasta las 21.59 horas.

El periodista se ha acogido en todo momento a su derecho constitucional a no revelar a sus fuentes y ha explicado que vio el correo del 2 de febrero en su integridad y que tomó los apuntes necesario porque no se le permitió ni hacer fotos ni sacar copia del documento. No obstante, ha precisado que una vez que abandonó el despacho de su fuente ésta le pidió que no publicase la información.

El redactor ha insistido en que cumplió con la voluntad de su fuente y que esa tarde intentó confirmar por otras vías la información que recogía el mencionado correo. Ante la "frustración" de no haberlo logrado, ha asegurado que se fue a la calle Ponzano de Madrid a ver el partido de Champions que se celebraba aquella noche y que no fue hasta que le llamaron desde la SER para avisarle de la información de 'El Mundo' que intentó de nuevo contactar con diferentes fuentes.

Campos ha apuntado que, tras varios intentos con varias fuentes, finalmente su fuente le autorizó a publicar la información relativa al correo del 2 de febrero después de ver la publicación de 'El Mundo'.

En este punto del interrogatorio, a preguntas de la acusación que ejerce González Amador, ha negado haber hablado aquella noche con el fiscal general. "¿Habló con García Ortiz de alguna manera? (...) ¿No le escribió por WhastApp? (...) ¿No le llamó por WhatsApp?", le ha preguntado el letrado Gabriel Ramos. Campos ha respondido en las tres ocasiones: "En ningún momento".

PERIODISTA DE 'EL PAÍS' TUVO ACCESO EL 12 DE MARZO

Este mismo martes ha declarado también en calidad de testigo el exsubdirector de 'El País' José Manuel Romero, quien ha asegurado que su fuente no era el fiscal general, sino "una fuente muy solvente" de Fiscalía de la Comunidad de Madrid.

Al ser preguntado si tenía el correo electrónico del 2 de febrero o al menos conocimiento de su literalidad, el periodista ha explicado que su fuente no le precisó el literal en el que la defensa de González Amador reconocía que "ciertamente" se habían cometido dos delitos fiscales.

Según ha indicado, su fuente le informó el 12 de marzo de que el abogado de González Amador había presentado una propuesta de conformidad consistente en el reconocimiento de delitos y el pago de una multa para evitar el ingreso en prisión; una "fuente de toda solvencia de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid", ha añadido.

En el marco de su declaración, el periodista ha recalcado que, "antes de que el fiscal general pudiera recibir la información", en 'El País' ya se estaba "ordenando que se publicase que González Amador había reconocido los delitos".