El archivo de la causa por supuesto matrimonio forzoso en Navarra es provisional y trabajan para aportar más "indicios"

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha afirmado que el archivo del caso de la menor de 14 años residente en Navarra que supuestamente había sido "vendida" a otra familia en Lleida para un matrimonio forzoso es provisional. "Desde la Guardia Civil y desde Mossos d'Esquadra se está trabajando por presentarle al juez todos los indicios que se consideren suficientes por parte de los cuerpos", ha indicado.

En respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa, Echeverría ha declinado realizar ninguna valoración al respecto, "más allá de que es una decisión judicial, es un archivo provisional y que desde la Guardia Civil y desde Mossos se está trabajando por presentarle al juez todos los indicios que se consideren suficientes por parte de los cuerpos". "Al final es una decisión judicial en la que no vamos a entrar a hacer valoraciones políticas", ha subrayado.

Según ha remarcado, "en principio el archivo es provisional y es porque el juez ha considerado que no hay indicios suficientes para que haya un hecho delictivo".

